Az örökség alcím több szempontból is találó. Egyfelől a filmben fontos szerep jut a családnak, a hagyatéknak, ugyanakkor van ennél frappánsabb apropója. Az eredeti film Ivan Reitman munkája, akinek fia, Jason is sikeres, Oscar-jelölt rendező, olyan művekkel mint a Juno, az Egek ura vagy a Köszönjük, hogy rágyújtott. Most rá esett a választás, hogy öregbítse a franchise hírnevét, s noha az elmúlt 10 évben nem volt képes kiemelkedőt alkotni, biztatónak tűnt, hogy elvállalta a munkát. No, de milyen is a kész mű? A szinopszisból kiderül, a nagy öregek csak közvetetten térnek vissza, a fókusz Phoebe-n és családján van. Manapság hatalmas népszerűségnek örvendenek a 80-as évek nosztalgiáját megidéző alkotások, az új Szellemirtók pedig nem titkoltan erre épül.

Szórakoztató, de sok sebből vérző kaland. Képünkön Finn Wolfhard, Mckenna Grace és Logan Kim a filmben