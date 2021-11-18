2021.11.18. 09:00
Ezeket a filmeket láthatod a zalai mozikban csütörtökön
Mutatjuk a szerdai moziműsort.
ZALAEGERSZEG
Art Mozi: 16.15 Könyvesbolt Párizsban (olasz-francia-amerikai vígjáték); 18.00 Aline – A szerelem hangja (kanadai-francia filmdráma); 20.30 Rejtély a Riviérán (francia krimi-vígjáték);
Cinema City: 15.00, 17.30, 20.00 Szellemirtók – Az örökség (amerikai akció-vígjáték); 20.30 King Richard (amerikai életrajzi dráma); 15.20 Spencer (angol-német-chilei dráma); 18.00 Aline – A szerelem hangja (kanadai-francia filmdráma); 13.10, 16.20, 19.30 Örökkévalók (amerikai kalandfilm); 13.50 A farkas és az oroszlán (francia családi kalandfilm); 20.15 Dűne (amerikai- angol-magyar-kanadai sci-fi-dráma); 17.45 Elk*rtuk (magyar politikai dráma); 13.00 Hibás Ron (amerikai-angol akció-vígjáték); 16.00 Venom 2. – Vérontó (amerikai akció-horror).
NAGYKANIZSA
Cinema: 17.45 Spencer (angol- német-chilei dráma); 17.30, 20.00 Szellemirtók – Az örökség (amerikai akció-vígjáték); 19.30 Örökkévalók (amerikai kalandfilm); 20.00 Richard király (amerikai sportfilm).