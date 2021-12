– Eléggé kevéssé tárgyalt, történelmi kontextusba helyezett történetről van szó, az 1945–50 közti időszakban zajlott súlyos üldöztetésről, ami az egyházi embereket sújtotta. Szerzetesrendek, apácazárdák felszámolása, papok üldözése tárul a néző elé. Világos volt, hogy a hit, a bűnbocsánat, a megváltás lesz a zene leghangsúlyosabb tartópillére. Olyan alapokra helyeztem a kompozíciót, ami ezt erősíti a középkori szerzőktől a gregorián dallamokon át, a romantikus oratorikus műveken keresztül az illeszkedő orosz romantikus zenéig. Utóbbi azért érdekes, mert az egyik, a klasszikus zene iránt rajongó orosz tiszt kapcsán Rahmanyinov, Sosztakovics, Muszorgszkij zenei motívumait is használtam. De a korszak miatt még munkásmozgalmi indulók is szükségeltettek, nem gondoltam, hogy ilyesmit is komponálok.

A film plakátja

Fotó: ZH