A diáklányok közül Kató mellett a Dura Veronika alakította Barabás mutatja be, milyen gyorsan el lehet veszteni a fonalat, ha matematikáról van szó, Kováts Dóra Draskóczkyként pedig az őszinte reakciói miatt állandóan bajba kerül, némelyikből a vajszívű osztályfőnök se tudja kihúzni. Kovács Virágnak most néhány perc jut, azalatt a behúzott vállú ijedt kislányt hozza, ellenpontozva a többiek határozottságát. Helvaci Ersan David vőlegénynek érkezik az utolsó percekben, ezzel a felnőtté válásba átvezető átmenetet jelképezi, Kató az ő oldalán távozhat teljes erkölcsi ornátusban. Főleg, hogy előtte még az igazgató ügyetlen közeledését is elegáns elhajlással hárítja.