Így indult a ZegaSztár, ahol Sárközi Roland és Gubinecz Ákos is feltűnt

Tizedik alkalommal jelentkezik a ZegaSztár összművészeti tehetségkutató verseny, november 8-án és 9-én az elődöntők során szurkolhatunk a város fiatal tehetségeinek. A megmérettetésnek a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem ad otthont, a gála december 7-én, vasárnap lesz a Hevesi Sándor Színházban. Velkey Péter arról mesélt nekünk, hogy miként vetődött fel 2007-ben az általános- és középiskolás diákokat megmozgató rendezvény ötlete, amit a Zalaegerszegi Televízióval közösen rendeznek hosszú évek óta, kétévente rendszeresen. S nem kis büszkeség, de bizony olyan fiatal tehetségek indultak a műsorból, mint például az X-fakor 2. helyezett Sárközi Roland énekes, a Junior Prima-díjas Gubinecz Ákos népzenész vagy Vissi Barnabás zongoraművész, aki többször visszatért már koncertezni Zalaegerszegre. Velkey Péter elmondta, hogy a hét kategória is mutatja, a gyerekek körében egyaránt népszerű a könnyűzene, a népzene, a néptánc, a társastánc, a versmondás és a képzőművészet.

A Zaol-podcast adásában elhangzott, olyen tehetségek tűntek fel a ZegaSztár versenyen, mint az X-faktor 2. helyezettje, Sárközi Roland. A fotó a finálén készült.

Forrás: RTL Médiatár

A ZegaSztár csak egy feladat a sok közül

Velkey Péter sokáig a zalaegerszegi polgármesteri hivatal humánigazgatási osztályvezetőjeként dolgozott, most pedig kulturális főtanácsadóként tevékenykedik. Legutóbb Marosvásárhelyen járt kollégáival, ahol az erdélyi testvérvárosban tárgyaltak a további, szorosabb együttműködésről. Munkájának, munkájuknak köszönhető továbbá a karácsonyi városi koncertek ötlete az Arany Bárányban, a Zalaegerszegi Szalon, a GébArt Nemzetközi Művészetelep összegző tárlatai, a Zala vármegyei utazótárlat és a városi élő Betlehem, aminek rendezését tavaly adta át ugyancsak értő kezekbe. A Zaol-podcast vendége végül azt is elárulta, hogy szabadidejében zenél-e még, s hogy születik-e vajon újabb családregény a tollából.