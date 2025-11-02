2 órája
Így indult a ZegaSztár, ahol Sárközi Roland és Gubinecz Ákos is feltűnt
A város kulturális főtanácsadójának munkája nagyon szerteágazó. Velkey Pétert a jubileumi ZegaSztár összművészeti tehetségkutató verseny kulisszatitkairól, a zalaegerszegi élő Betlehemről, a testvérvárosi kulturális kapcsolatokról, köztük a legutóbbi marosvásárhelyi utazás részleteiről kérdeztük a Zaol-podcast adásában.
Velkey Péter a ZegaSztár kulisszatitkairól és a további feladatokról mesélt a Zaol-podcast adásában.
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap
Tizedik alkalommal jelentkezik a ZegaSztár összművészeti tehetségkutató verseny, november 8-án és 9-én az elődöntők során szurkolhatunk a város fiatal tehetségeinek. A megmérettetésnek a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem ad otthont, a gála december 7-én, vasárnap lesz a Hevesi Sándor Színházban. Velkey Péter arról mesélt nekünk, hogy miként vetődött fel 2007-ben az általános- és középiskolás diákokat megmozgató rendezvény ötlete, amit a Zalaegerszegi Televízióval közösen rendeznek hosszú évek óta, kétévente rendszeresen. S nem kis büszkeség, de bizony olyan fiatal tehetségek indultak a műsorból, mint például az X-fakor 2. helyezett Sárközi Roland énekes, a Junior Prima-díjas Gubinecz Ákos népzenész vagy Vissi Barnabás zongoraművész, aki többször visszatért már koncertezni Zalaegerszegre. Velkey Péter elmondta, hogy a hét kategória is mutatja, a gyerekek körében egyaránt népszerű a könnyűzene, a népzene, a néptánc, a társastánc, a versmondás és a képzőművészet.
A ZegaSztár csak egy feladat a sok közül
Velkey Péter sokáig a zalaegerszegi polgármesteri hivatal humánigazgatási osztályvezetőjeként dolgozott, most pedig kulturális főtanácsadóként tevékenykedik. Legutóbb Marosvásárhelyen járt kollégáival, ahol az erdélyi testvérvárosban tárgyaltak a további, szorosabb együttműködésről. Munkájának, munkájuknak köszönhető továbbá a karácsonyi városi koncertek ötlete az Arany Bárányban, a Zalaegerszegi Szalon, a GébArt Nemzetközi Művészetelep összegző tárlatai, a Zala vármegyei utazótárlat és a városi élő Betlehem, aminek rendezését tavaly adta át ugyancsak értő kezekbe. A Zaol-podcast vendége végül azt is elárulta, hogy szabadidejében zenél-e még, s hogy születik-e vajon újabb családregény a tollából.
