Több önkormányzat meglépi: elhárul a legfőbb akadály a zártkertek egyszerű átminősítése elől

Az október 31-én életbe lépett az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtásának szabályait tartalmazó kormányrendelet, ennek nyomán Zalaszentgrót Város Önkormányzata is meg fogja alkotni a saját rendeletét, amely lehetőséget biztosít a helyi zártkertek ingatlantulajdonosai számára, hogy egyszerűsített eljárással, feltételek nélkül elintézzék ingatlanuk művelési ágból történő kivonását, közölte Facebook-oldalán Baracskai József polgármester.

A zártkertek művelésből való kivonásának egyszerűsített eljárásához önkormányzati rendelet szükséges. Fotó: Győrffy István

A zártkertek használata kötött, eladásuk bonyolult

A zártkertek a mai napig mezőgazdasági területként vannak nyilvántartva, használatuk kötött, eladásuk bonyolult, a területen építkezni korlátozottan lehet vagy nincs rá mód. Ezért jelent nagy könnyebbséget, egyszerűsítést, ha az élethez igazítják a jogszabályt, és megadják a lehetőséget egyszerűsített eljárással a művelés alóli kivonásra, írtuk korábban a zaol.hu oldalon.

Ehhez rendeletet kell alkotniuk azoknak az önkormányzatoknak, amelyek úgy döntenek, hogy lehetővé teszik a művelésből való kivonást a zártkertek tulajdonosai számára. A helyi rendeletekben azt is meghatározzák, hogy mely területeken engedélyezik az átminősítést, nem biztos, hogy adott településen minden zártkert átminősíthető lesz.

Baracskai József a közösségi oldalán közölte, a zalaszentgróti helyi rendelet előkészítése folyamatban van, és várhatóan még az idei évben elfogadja az önkormányzat. A részletekről később tájékoztatják majd a lakosságot. A polgármester kiemelte: az új szabályozás számos ingatlantulajdonos számára nyithatja meg az utat

a fejlesztések,

beépítések vagy

értékesítések előtt.

Korábban, július közepén Zalaegerszeg polgármestere, Balaicz Zoltán is posztolt arról, hogy Zalaegerszegen is lesz lehetőség a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonására. Bejegyzésében arról tájékoztatott: "a helyi szabályozást előkészítettük, azonnal elfogadhatja a közgyűlés, amint megjelenik az országos végrehajtási rendelet." Ez pedig a napokban megtörtént.