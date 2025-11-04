1 órája
Több önkormányzat meglépi: elhárul a legfőbb akadály a zártkertek egyszerű átminősítése elől
Október 30-án megjelent a végrehajtási rendelet, amely lehetővé teszi, hogy a zártkertként nyilvántartott ingatlanokat ismét – mint szűk tíz éve – egyszerűsített eljárásban lehessen művelés alól kivonni. Zalaegerszeg és Zalaszentgrót önkormányzata is meg fogja alkotni a zártkertek átminősítéséhez szükséges rendeletét.
Zalaegerszeg látképe, egy zártkertből fotózva. Jól járnak a tulajdonosok, ha egyszerűen átminősíttethetik a területüket
Fotó: Szabó Judit
Az október 31-én életbe lépett az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtásának szabályait tartalmazó kormányrendelet, ennek nyomán Zalaszentgrót Város Önkormányzata is meg fogja alkotni a saját rendeletét, amely lehetőséget biztosít a helyi zártkertek ingatlantulajdonosai számára, hogy egyszerűsített eljárással, feltételek nélkül elintézzék ingatlanuk művelési ágból történő kivonását, közölte Facebook-oldalán Baracskai József polgármester.
A zártkertek használata kötött, eladásuk bonyolult
A zártkertek a mai napig mezőgazdasági területként vannak nyilvántartva, használatuk kötött, eladásuk bonyolult, a területen építkezni korlátozottan lehet vagy nincs rá mód. Ezért jelent nagy könnyebbséget, egyszerűsítést, ha az élethez igazítják a jogszabályt, és megadják a lehetőséget egyszerűsített eljárással a művelés alóli kivonásra, írtuk korábban a zaol.hu oldalon.
Ehhez rendeletet kell alkotniuk azoknak az önkormányzatoknak, amelyek úgy döntenek, hogy lehetővé teszik a művelésből való kivonást a zártkertek tulajdonosai számára. A helyi rendeletekben azt is meghatározzák, hogy mely területeken engedélyezik az átminősítést, nem biztos, hogy adott településen minden zártkert átminősíthető lesz.
Baracskai József a közösségi oldalán közölte, a zalaszentgróti helyi rendelet előkészítése folyamatban van, és várhatóan még az idei évben elfogadja az önkormányzat. A részletekről később tájékoztatják majd a lakosságot. A polgármester kiemelte: az új szabályozás számos ingatlantulajdonos számára nyithatja meg az utat
- a fejlesztések,
- beépítések vagy
- értékesítések előtt.
Korábban, július közepén Zalaegerszeg polgármestere, Balaicz Zoltán is posztolt arról, hogy Zalaegerszegen is lesz lehetőség a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonására. Bejegyzésében arról tájékoztatott: "a helyi szabályozást előkészítettük, azonnal elfogadhatja a közgyűlés, amint megjelenik az országos végrehajtási rendelet." Ez pedig a napokban megtörtént.
