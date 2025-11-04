november 4., kedd

Károly névnap

13°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jótékonyság

37 perce

Sütivel segítettek a zalai városban! Az összefogás rekordot döntött

Címkék#Bogáncs#TökJó Zalakaros#zalaegerszegi állatvédő#zalakarosi#sütivásár

Nemes célt szolgál, ezért megismétlik. Zalakaros hagyományos programja a "TökJó Zalakaroson"  őszi rendezvénysorozat, melynek része a jótékonysági sütivásár is

Korosa Titanilla

A "TökJó Zalakaroson" jótékonysági sütivásár alkalmával egy szervezetet vagy egyesületet támogat a szervező Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.

Zalakaros
Zalakaros idei sütivásárán a Bogáncs állatvédőknek gyűjtöttek 
Forrás: Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.

Zalakaros most az állatvédőknek gyűjtött

Idén a Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesületre esett a választásuk. Nem véletlenül, hiszen egy korábbi rendezvényükön már részt vettek vendégként az állatvédő egyesület képviselői, mikor az állatok világnapja alkalmából felhívták a figyelmet az állatvédelemre, illetve a zalakarosiak személyesen is találkozhattak azokkal, akik nap mint nap segítenek a bajba jutott négylábúakon. Itt arról is beszéltek az  egyesület tagjai, hogy milyen kihívásokkal jár több száz mentett állat ellátása, és több kutyus is ellátogatott Zalakarosra, akik egész nap a látogatókkal voltak, sétáltak, játszottak, és rengeteg simogatást, szeretetet kaptak. Az emberek örömmel csatlakoztak hozzájuk, és sokan mondták el, milyen jó érzés volt testközelből megtapasztalni, mennyi szeretet lakozik ezekben az állatokban.

A sütivásár igazi közösségi eseménnyé vált

A szervezőktől megtudtuk, hogy két nappal a jótékonysági sütivásár előtt csak egy felajánlásuk volt, aztán hirtelen az utolsó napon záporoztak a hívások és üzenetek. Összesen 15 kedves jótevő ajánlott fel süteményt a cél érdekében, amelyeket adományokért cserébe lehetett megkóstolni. 

Végül a sütivásár minden várakozást felül múlt: 250 ezer forint gyűlt össze mindössze 2-3 óra alatt, ezzel az idei lett az eddigi legsikereseb akció. 

 Nagy Péter vezető rendezvényszervező úgy fogalmazott: "Nem is gondoltuk, hogy ennyien megmozdulnak egy ilyen kezdeményezésért! Megható volt látni, mennyi mosoly, segítőkészség és szeretet gyűlt össze. Ez a délután nemcsak jótékonysági esemény volt, hanem igazi közösségi ünnep, amely megmutatta, mennyi empátia és összefogás van a zalakarosiakban".

A nagy sikerre való tekintettel jövőre a tervek szerint folytatják a hagyományt.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu