Sütivel segítettek a zalai városban! Az összefogás rekordot döntött

A "TökJó Zalakaroson" jótékonysági sütivásár alkalmával egy szervezetet vagy egyesületet támogat a szervező Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.

Zalakaros idei sütivásárán a Bogáncs állatvédőknek gyűjtöttek

Forrás: Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.

Zalakaros most az állatvédőknek gyűjtött

Idén a Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesületre esett a választásuk. Nem véletlenül, hiszen egy korábbi rendezvényükön már részt vettek vendégként az állatvédő egyesület képviselői, mikor az állatok világnapja alkalmából felhívták a figyelmet az állatvédelemre, illetve a zalakarosiak személyesen is találkozhattak azokkal, akik nap mint nap segítenek a bajba jutott négylábúakon. Itt arról is beszéltek az egyesület tagjai, hogy milyen kihívásokkal jár több száz mentett állat ellátása, és több kutyus is ellátogatott Zalakarosra, akik egész nap a látogatókkal voltak, sétáltak, játszottak, és rengeteg simogatást, szeretetet kaptak. Az emberek örömmel csatlakoztak hozzájuk, és sokan mondták el, milyen jó érzés volt testközelből megtapasztalni, mennyi szeretet lakozik ezekben az állatokban.

A sütivásár igazi közösségi eseménnyé vált

A szervezőktől megtudtuk, hogy két nappal a jótékonysági sütivásár előtt csak egy felajánlásuk volt, aztán hirtelen az utolsó napon záporoztak a hívások és üzenetek. Összesen 15 kedves jótevő ajánlott fel süteményt a cél érdekében, amelyeket adományokért cserébe lehetett megkóstolni.

Végül a sütivásár minden várakozást felül múlt: 250 ezer forint gyűlt össze mindössze 2-3 óra alatt, ezzel az idei lett az eddigi legsikereseb akció.

Nagy Péter vezető rendezvényszervező úgy fogalmazott: "Nem is gondoltuk, hogy ennyien megmozdulnak egy ilyen kezdeményezésért! Megható volt látni, mennyi mosoly, segítőkészség és szeretet gyűlt össze. Ez a délután nemcsak jótékonysági esemény volt, hanem igazi közösségi ünnep, amely megmutatta, mennyi empátia és összefogás van a zalakarosiakban".

A nagy sikerre való tekintettel jövőre a tervek szerint folytatják a hagyományt.



