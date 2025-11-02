november 2., vasárnap

Sikeres hadgyakorlat: 500 katona és modern haditechnikai eszközök a sármelléki reptéren

Sikeres hadgyakorlat zalai részvéttel. Erről is szó volt a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság (TVB) október 29-én tartott őszi soros ülésén Zalaegerszegen.

Korosa Titanilla

A Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság résztvevői az ülésen hét napirendi pontot tárgyaltak meg - közölte a Zala Vármegyei Kormányhivatal sajtóközleményében.

Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság
Ülésezett a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság 
Fotó: Zala Vármegyei Kormányhivatal

Ülésezett a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság

Dr. Sifter Rózsa főispán, a védelmi bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, méltatta a TVB tagjainak munkáját, továbbá beszámolt az elmúlt időszakban elvégzett feladatokról, kiemelve az Adaptive Hussars 2025 elnevezésű hadgyakorlatban történő sikeres zalai részvételt. A hadgyakorlaton a sármelléki Balaton Airport peremterületén a Magyar Honvédség 500 fővel és számos modern haditechnikai eszközzel vett részt.

A továbbiakban a bizottság jóváhagyta a 2026-os év feladat- és pénzügyi tervét, majd a Szervezeti és Működési Szabályzatot módosították egyes – a bizottsági ülésre meghívandó - alakulatok névváltozása okán.

Változások, átszervezések

A Magyar Honvédség Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred, 7. Hadkiegészítő és Toborzó Központ személyi változásairól, valamint a 20. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolót is tárgyalta a TVB. Az ezred parancsnoka, Kis-Bús Károly ezredes elmondta, hogy a korábban önálló katonai szervezetként működő Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság fuzionált a területvédelmi erőkkel, de a közeljövőben várható újabb átszervezés, melynek révén a toborzó központok új szervezeti elemként kerülnek beemelésre az ezredtörzsek struktúrájába, majd ezen elemek alá tagozódnának be a vármegyei toborzó irodák is.

Felkészültek a téli időjárásra

Ezután Takács Ottó Alajos tűzoltó dandártábornok katasztrófavédelmi elnökhelyettes katasztrófavédelmi szakmai előterjesztéseket tárt a bizottság elé. Szóba került a téli felkészülés és a szélsőséges időjárás okozta káresetekkel összefüggő intézkedések végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók. Takács Ottó Alajos megerősítette, hogy a téli időjárás okozta esetleges kihívásokra ebben az évben is felkészültek, a védekezéshez szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll.

Az ülés végén Kis-Bús Károly ezredes a Magyar Honvédség 5. Bauer Gyula Területvédelmi ezred parancsnoka mutatta be egy videó segítségével ezredét, és az alárendelt katonai alakulatokat.

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
