A millennium szobrásza

1 órája

Felbecsülhetetlen érték a közösség számára – Zala Györgyre emlékeztek

Címkék#szobrász#Zala György#képzőművészet#megemlékezés#Muravidék

Szokatlan időpontban, október legvégén emlékeztek meg Lendván a határon túli város híres szülöttéről, a neobarokk emlékműszobrászat legnagyobb magyar alakjáról, Zala Györgyről. Mindez egyben azt is jelenti, hogy idén elmaradt a Zala György-emléknap, amit a többek közt a budapesti Millenniumi emlékmű egyes alakjait készítő szobrász születésnapja apropóján áprilisban szoktak tartani.

Gyuricza Ferenc

A Zala György téren, a Városi Színház- és Hangversenyterem előtt álló Zala György szobornál, a Munkácsy-díjas Király Ferenc alkotásánál most megrendezett koszorúzás alkalmával erre nem adott magyarázatot a megemlékezés szónoka, mint ahogy arról sem beszélt, hogy a Zala György-emléknaphoz kapcsolódó ifjúsági képzőművészeti pályázatot miért nem írták ki idén. Horvát Tamás, a lendvai magyar önkormányzati nemzeti közösség elnöke rövid beszédében csupán a millennium szobrászának is nevezett Zala méltatására tért ki, többek között azt hangsúlyozva, hogy a néhai szobrász öröksége felbecsülhetetlen érték a közösség számára.

A Zala György-emléknap helyett ezúttal csupán koszorúzással rótták le tiszteletüket a millennium szobrásza előtt
Fotó: Gyuricza Ferenc

A Zala György-emléknap helyett

A megemlékezésen Zala vármegye képviseletében Pácsonyi Imre, a közgyűlés alelnöke vett részt, aki – mások mellett Kelemen Gertrúd lendvai magyar főkonzullal, Magyar János lendvai polgármesterrel, Horvát Tamással és a lendvai Galéria és Múzeum igazgatójával, Baumgartner Dubravkoval közösen – koszorút helyezett el Zala György szobrának talapzatánál.

 

