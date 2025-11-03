Felbecsülhetetlen érték a közösség számára – Zala Györgyre emlékeztek

A Zala György téren, a Városi Színház- és Hangversenyterem előtt álló Zala György szobornál, a Munkácsy-díjas Király Ferenc alkotásánál most megrendezett koszorúzás alkalmával erre nem adott magyarázatot a megemlékezés szónoka, mint ahogy arról sem beszélt, hogy a Zala György-emléknaphoz kapcsolódó ifjúsági képzőművészeti pályázatot miért nem írták ki idén. Horvát Tamás, a lendvai magyar önkormányzati nemzeti közösség elnöke rövid beszédében csupán a millennium szobrászának is nevezett Zala méltatására tért ki, többek között azt hangsúlyozva, hogy a néhai szobrász öröksége felbecsülhetetlen érték a közösség számára.

A Zala György-emléknap helyett ezúttal csupán koszorúzással rótták le tiszteletüket a millennium szobrásza előtt

Fotó: Gyuricza Ferenc

A Zala György-emléknap helyett

A megemlékezésen Zala vármegye képviseletében Pácsonyi Imre, a közgyűlés alelnöke vett részt, aki – mások mellett Kelemen Gertrúd lendvai magyar főkonzullal, Magyar János lendvai polgármesterrel, Horvát Tamással és a lendvai Galéria és Múzeum igazgatójával, Baumgartner Dubravkoval közösen – koszorút helyezett el Zala György szobrának talapzatánál.