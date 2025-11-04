november 4., kedd

Wellnessre vitték a dögös Ferrarit a zalai városban

Van, aki reggel kávéval indítja a napot, más meg inkább a Ferrarit viszi el egy gyors zuhanyra. Portálunk egyik olvasója kapta lencsevégre kedden reggel ezt a Ferrari SF90 Stradale-t, a Interspar előtti autómosónál. A luxus sportautóról azt írják a szakportálok, hogy a márka egyik legmodernebb sportautója. Az alacsony, széles orr-rész, a keskeny LED-es fényszórókkal, a hátul középre helyezett kipufogók, a motortér mögötti üvegburkolat, ami alól látszik a V8-as motor, a jellegzetes hátsó lámpák mind arra utalnak, hogy nem mindennapi csodát látunk.

Ferrari SF90 Stradale wellness közben.   Fotó: Varga János

A víz csillog rajta, a napfény meg csak még jobban kihozza azt a vörös színt, amitől minden benzines szív megdobban. És, hát valljuk be, a lóerők is megérdemlik a wellness-t, nem?
 

 

