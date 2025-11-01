Újra be kell vetni a lajtos kocsikat Zalában! Több településen is vízhiány lesz a jövő héten

Mindezt a szolgáltató jelezte. Tájékoztatójuk szerint kedden 8.30 és 18 óra között a Nyerges utca egy részén, valamint a Csácsi utca egy rövid szakaszán kell vízhiányra számítaniuk a fogyasztóknak. A munkálatok idejére a Nyerges és Holló utca kereszteződésében helyezik ki a lajtos kocsit, s ott lesz vízvételi lehetősége az érintett ingatlanok lakóinak.

Zalában több településen is vízhiányra kell számítani a jövő héten

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

További települések, ahol vízhiány várható

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. a jövő héten további településeken is végez átmeneti vízhiányt, nyomáscsökkenést vagy vízminőség-változást okozó karbantartási munkálatokat. Hétfőn 8 és 14 óra között Pákán – beleértve a dömeföldei településrészt – és Kányavárban hálózatöblítés, míg 8-tól 15 óráig Sényén, Vindornyaszőlősön, Vindornyalakon és Zalaszántón tárolótisztítás miatt akadozhat a szolgáltatás. Kedden 8 és 12 óra között Barlahidán lesz hálózatöblítés. Ugyancsak kedden, 8-tól 16 óráig Zalaszántón, míg szerdán 12 és 16 óra között Nemesbükön végeznek tárolótisztítást. Ezt a munkát végzik szerdán 8 és 12 óra között, illetve csütörtökön 8-től 16 óráig Tilaj térségében is, s ez Ligetfalván, Almásházán, illetve Tilaj-Tilajújhegyen is okozhat átmeneti fennakadásokat a szolgáltatásban.

Rekonstrukciós munkák Dél-Zalában

A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. is végez rekonstrukciós munkákat a jövő héten. Nagykanizsa vízellátó rendszerén kedden és szerdán dolgoznak, emiatt kedden 8 és 13 óra között a Városkapu körút egy részén, illetve a Péterfai utca egy rövidebb szakaszán lesz vízhiány. A munkálatok idejére lajtos kocsit a Városkapu körút 8. szám alatti ingatlannál helyeznek el. Szerdán 8 és 12 óra között a Forrás utcában zajlanak majd a munkálatok, itt szintén Lajtos kocsikból biztosítják a vízvételi lehetőséget.

Vízhiányt okozó rekonstrukciós munkálatok lesznek szerdán 8 és 14 óra Zalaszentbalázson, a Pusztatető utcában is. Az érintett lakók a Pusztatető utca 41. szám alatti ingatlannál tudnak vizet vételezni lajtos kocsiból.