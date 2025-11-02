1 órája
Minden nyugdíjas egyesület kitett magáért, a dobogóra azonban csak hárman állhattak – Ők a csapat- és egyéni versenyek helyezettjei
Az idősek hónapja rendezvénysorozat idén is másfél hónapon át kínált tartalmas elfoglaltságot Zalaegerszeg szépkorú lakossága számára. A világnapi és a kulturális programok mellett a vetélkedők is nagy népszerűségnek örvendtek a részt vevő nyugdíjas egyesületek körében. A díjátadót a közelmúltbeli záróünnepség keretében tartották.
Zalaegerszeg önkormányzata, a Városi Idősügyi Tanács, valamint a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetség Zalai Szervezete rendezésében valósult meg az idősek hónapja rendezvénysorozat. A versenyeken való lelkes közreműködésért és szép teljesítményért minden nyugdíjas egyesületet dicséretet érdemel. Az alábbiakban a főzőverseny és különféle vetélkedők csapat- és egyéni helyezettjeit ismertetjük.
Vetélkedők: íme az eredmények
FŐZŐVERSENY: 17 csapat részvételével zajlott
- III. helyezett: Vidám Nefelejcsek (Pörkölt dödöllével)
- II. helyezett: Vidám Botfai Nagyik (Székelykáposzta)
- I. helyezett: Csá-Bozs Csajok (Bakonyi sertésragu cigány nokedlivel). A vándorserleget egy évig birtokolhatják.
SPORTVETÉLKEDŐ: 23 csapat részvételével zajlott
- III. helyezett: Andráshidai Idősek Klubja – Ahidai Asszonyok csapata
- II. helyezett: Zalaegerszegi Honvédklub 1. számú csapata
- I. helyezett: Zala Megyei Katasztrófavédelmi Tűzoltó és Polgári Védelmi Nyugdíjasok Egyesülete – Katasztrófavédelem 2. számú csapata
SPORTVETÉLKEDŐ – a versenyszámok legeredményesebb férfi és női játékosai:
CÉLBA DOBÁS
Legeredményesebb női versenyző: Somogyi Józsefné (Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület Szívügyek csapatából)
Legeredményesebb férfi versenyző: Takács Tibor (Zala Megyei Katasztrófavédelmi Tűzoltó és Polgári Védelmi Nyugdíjasok Egyesülete 2. csapatából)
PENTANQUE
Legeredményesebb női versenyző: Kiss Sándorné (Zala Megyei Katasztrófavédelmi Tűzoltó és Polgári Védelmi Nyugdíjasok Egyesülete 2. csapatából)
Legeredményesebb férfi versenyző: Bödőcs István (Zala Megyei Katasztrófavédelmi Tűzoltó és Polgári Védelmi Nyugdíjasok Egyesülete 1. csapatából)
DARTS
Legeredményesebb női versenyző: Szupperné Cziráki Ida (Zalaegerszegi Honvédklub 1. számú csapatából)
Legeredményesebb férfi versenyző: Horváth Miklós (Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület Zala csapatából)
KOSÁRRA DOBÁS
Legeredményesebb női versenyző: Tóthné Horváth Erzsébet (Zala Megyei Katasztrófavédelmi Tűzoltó és Polgári Védelmi Nyugdíjasok Egyesülete 2. csapatából)
Legeredményesebb férfi versenyző: Németh Miklós (Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület Szívzörej csapatából)
KINCSVADÁSZOK VETÉLKEDŐ: (14 csapat részvételével zajlott)
- III. helyezett: Szív-és Érbeteg Egyesület Szívecském csapata
- II. helyezett: Nefelejcs Nyugdíjas Klub Kutató Nefelejcsek csapata
- I. helyezett: Asztma Klub Egyesület Asztmóka csapata
A kövező négy vetélkedő a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetség Zalai Szervezete szervezésében és a Városi Idősügyi Tanács támogatásával valósult meg.
MESEMONDÓ VETÉLKEDŐ:
- III. helyezett: Soós Zsigmondné (Páterdomb a Kultúráért Egyesület tagja)
- II. helyezett: Bérczes Tivadarné (Besenyő a 2000-es Években Alapítvány Nyugdíjas Klubja tagja)
- I. helyezett: Dr. Buksa Ildikó (Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület tagja)
HADITORNA:
- III. helyezett: Zalaegerszegi Honvédklub 1. számú csapata
- II. helyezett: Zalaegerszegi Honvédklub 2. számú csapata
- I. helyezett: Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület I. csapata
JÓKAI MÓR MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ:
- III. helyezett: Nyugdíjas Pedagógus Egyesület csapata
- II. helyezett: Kertvárosi Nyugdíjas Klub csapata
- I. helyezett: Évgyűrűk Nyugdíjas Klub csapata
„EGÉSZSÉG, KÖZÖSEN KÖNNYEBB” EGÉSZSÉGÜGYI VETÉLKEDŐ:
- III. helyezett: Önkéntes Segítők Klubja csapata
- II. helyezett: Volán Nyugdíjas Klub csapata
- I. helyezett: Nefelejcs Nyugdíjas Klub csapata
A különféle versenyeken és vetélkedőkön helyezést elérő csapatokat és egyéni helyezetteket könyv- és süteményutalványokkal, valamit ajándékkosarakkal jutalmazták a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben tartott közelmúltbeli záróünnepségen.