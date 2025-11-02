Minden nyugdíjas egyesület kitett magáért, a dobogóra azonban csak hárman állhattak – Ők a csapat- és egyéni versenyek helyezettjei

Legeredményesebb férfi versenyző: Németh Miklós (Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület Szívzörej csapatából)

KINCSVADÁSZOK VETÉLKEDŐ: (14 csapat részvételével zajlott)

III. helyezett: Szív-és Érbeteg Egyesület Szívecském csapata

II. helyezett: Nefelejcs Nyugdíjas Klub Kutató Nefelejcsek csapata

I. helyezett: Asztma Klub Egyesület Asztmóka csapata

A kövező négy vetélkedő a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetség Zalai Szervezete szervezésében és a Városi Idősügyi Tanács támogatásával valósult meg.

MESEMONDÓ VETÉLKEDŐ:

III. helyezett: Soós Zsigmondné (Páterdomb a Kultúráért Egyesület tagja)

II. helyezett: Bérczes Tivadarné (Besenyő a 2000-es Években Alapítvány Nyugdíjas Klubja tagja)

I. helyezett: Dr. Buksa Ildikó (Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület tagja)

A Zalaegerszegi Honvédklub ismét megrendezte a haditornát az ebergényi lőtéren az idősek hónapja keretében.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

HADITORNA:

III. helyezett: Zalaegerszegi Honvédklub 1. számú csapata

II. helyezett: Zalaegerszegi Honvédklub 2. számú csapata

I. helyezett: Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület I. csapata

JÓKAI MÓR MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ:

III. helyezett: Nyugdíjas Pedagógus Egyesület csapata

II. helyezett: Kertvárosi Nyugdíjas Klub csapata

I. helyezett: Évgyűrűk Nyugdíjas Klub csapata

„EGÉSZSÉG, KÖZÖSEN KÖNNYEBB” EGÉSZSÉGÜGYI VETÉLKEDŐ:

III. helyezett: Önkéntes Segítők Klubja csapata

II. helyezett: Volán Nyugdíjas Klub csapata

I. helyezett: Nefelejcs Nyugdíjas Klub csapata

* * *

A különféle versenyeken és vetélkedőkön helyezést elérő csapatokat és egyéni helyezetteket könyv- és süteményutalványokkal, valamit ajándékkosarakkal jutalmazták a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben tartott közelmúltbeli záróünnepségen.