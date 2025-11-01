november 1., szombat

Mentsen életeket!

1 órája

Hol adhat vért Zala vármegyében? Megmutatjuk!

Véradások Zalában november 3. és 7. között.

Hol adhat vért Zala vármegyében? Megmutatjuk!

Egy véradással három életet menthet meg

Fotó: Creative Cat Studio

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén:
www.ovsz.hu , www.voroskereszt.hu

Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) november 3. 08:00 - 15:00

Keszthely, Keszthelyi Transzfúziós Osztály. (Ady E u 2) november 3. 13:00 - 18:00

Galambok, Galambok, Tanoda (Ady u. 59.) november 4. 15:00 - 18:00

Zalaszentmihály, Zalaszentmihály Polgármesteri Hivatal (Jókai u. 3.) november 5. 15:00 - 18:00

Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) november 6. 08:00 - 17:00

Zalaapáti, Zalaapáti Falumúzeum (Deák Ferenc u. 4) november 6. 15:00 - 18:00

Zalaegerszeg, Zalaegerszeg Etalon-Zala Kft. (Zrínyi Miklós utca 16.) november 7. 13:30 - 15:30

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím- és taj-kártyáját.

 

