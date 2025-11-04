A Göcseji úti temetőben
Végső búcsút vettek Madár Gábortól
Kedden a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben végső búcsút vettek Madár Gábortól.
A ZTE labdarúgócsapatának egykori játékosa, majd legendás edzője október közepén, 87. életévében távozott. Temetésen egykori játékostársak, tanítványok mellett nagyon sokan vettek búcsút a „Mestertől”, hiszen így szólították. Madár Gábor neve Zala megye labdarúgásának történetébe is beleíródott.
