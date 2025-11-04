november 4., kedd

Károly névnap

Baleset egy hídon

51 perce

Parkoló kocsinak ütközött – félpályán lezárták az utat

Címkék#Berzence#baleset#tűzoltó

Parkoló autónak ütközött egy személygépkocsi Berzencén, a Kossuth utcában, egy hídon.

Zaol.hu
Parkoló kocsinak ütközött – félpályán lezárták az utat

A berzencei hídon félpályán lezárták az utat.

Forrás: ZH

Egy ember utazott a járműben, amelyet áramtalanítottak a csurgói önkormányzati és a berzencei önkéntes tűzoltók. A baleset helyszínén félpályán lezárták az utat, tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Amint arról már beszámoltunk, tegnap három baleset történt Zalában, amelyek közül egy személyi sérüléssel járt. Egy Honda személygépkocsival közlekedő nem adott elsőbbséget a vármegyeszékhelyi Ady utcai kereszteződésben egy Opel sofőrjének. A Honda az ütközés következtében a Városi Kiállító- és Hangversenyterem felőli járdán landolt, vezetőjét a mentők kórházba vitték. 

 

