2 órája
Parkoló kocsinak ütközött – félpályán lezárták az utat
Parkoló autónak ütközött egy személygépkocsi Berzencén, a Kossuth utcában, egy hídon.
A berzencei hídon félpályán lezárták az utat.
Forrás: ZH
Egy ember utazott a járműben, amelyet áramtalanítottak a csurgói önkormányzati és a berzencei önkéntes tűzoltók. A baleset helyszínén félpályán lezárták az utat, tájékoztatott a katasztrófavédelem.
Amint arról már beszámoltunk, tegnap három baleset történt Zalában, amelyek közül egy személyi sérüléssel járt. Egy Honda személygépkocsival közlekedő nem adott elsőbbséget a vármegyeszékhelyi Ady utcai kereszteződésben egy Opel sofőrjének. A Honda az ütközés következtében a Városi Kiállító- és Hangversenyterem felőli járdán landolt, vezetőjét a mentők kórházba vitték.
