Parkoló kocsinak ütközött – félpályán lezárták az utat

Egy ember utazott a járműben, amelyet áramtalanítottak a csurgói önkormányzati és a berzencei önkéntes tűzoltók. A baleset helyszínén félpályán lezárták az utat, tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Amint arról már beszámoltunk, tegnap három baleset történt Zalában, amelyek közül egy személyi sérüléssel járt. Egy Honda személygépkocsival közlekedő nem adott elsőbbséget a vármegyeszékhelyi Ady utcai kereszteződésben egy Opel sofőrjének. A Honda az ütközés következtében a Városi Kiállító- és Hangversenyterem felőli járdán landolt, vezetőjét a mentők kórházba vitték.