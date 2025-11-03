Ez a falu maga a Paradicsom, mégis egyre kevesebben lakják – itt a zalai rejtély!

Ismét jelentkezünk az elmúlt hét legolvasottabb témáival. Hírösszefoglalónkat azoknak ajánljuk, akik érdekes és fontos információk után kutatnak, de érdemes elolvasni azoknak is, akik tudni szeretnék, mi hozta lázba a zalai olvasókat a múlt héten. Íme a top 5 téma:

A házszámtáblák kihelyezésének elmulasztása jelentős összegű büntetést is maga után vonhat

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Jelentős, akár 150 ezer forintos bírság is fenyegeti azokat az ingatlantulajdonosokat, akik látszólag nüansznyi kötelességükről megfeledkeznek. A házszámtáblák kihelyezése kötelező feladat, amiről az önkormányzati törvény rendelkezik. A jogszabály szerint a jelölésköteles épületeken a tulajdonos kötelessége feltüntetni a házszámot, aminek elsődleges célja a tájékozódás elősegítése, azaz veszélyhelyzet esetén eligazítást nyújtani a mentőszolgálat vagy a rendőrség számára, de ez a jelzés a hétköznapi életben is megkönnyíti a tájékozódást, illetve többek között a postások, futárok munkáját. A mulasztásért többek közt bírság is járhat, aminek összege helyszíni ellenőrzés során akár 50 ezer forint, közigazgatási eljárásban pedig 150 ezer forint is lehet.

A Keszthelyi-öbölben zajlik az iszapkotrás

Forrás: Balatoni Szövetség/Facebook

A Keszthelyi-öbölben két kotróhajó dolgozik, ez azonban még csak a Balaton vízminőségének javítása érdekében végzett munkálatok első üteme, tehát az azonnali beavatkozás. Ebben a szakaszban a belső tápanyagterhelés csökkentését célzó vízminőség-védelmi kotrás zajlik. Erre a feladatra – mely a Balatoni Szövetség kezdeményezésére indult el – másfél milliárd forint forrást biztosított a kormány. A közel 70 ezer tonna iszap elhelyezésével kapcsolatban a szakemberek a fenékpusztai és a balatonszentgyörgyi iszaptározó lehetőségét is megvizsgálják.

A novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjkorrekció összege

Forrás: Shutterstock / illusztráció

Novemberben több pénzt kapnak a nyugdíjasok. Ekkor érkezik meg az 1,6 százalékos nyugdíjkorrekció. A visszamenőleges hatályú kiegészítés átlagosan több mint 40-50 ezer forintos plusz összeget jelent. Az év elején a kormány 3,2 százalékos, inflációkövető emelést valósított meg, de az idei év első nyolc hónapjában az infláció átlagosan 4,8% volt. Azért, hogy a nyugdíjak vásárlóereje megmaradjon, a nyugdíjak értéke ne csökkenjen, a kormány most kifizeti az év eddigi időszakára járó, kettő közötti különbséget. Így lesz 1,6 százalékos a hamarosan érkező összeg.