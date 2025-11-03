november 3., hétfő

Győző névnap

13°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezekről tudnod kell!

1 órája

Ez a falu maga a Paradicsom, mégis egyre kevesebben lakják – itt a zalai rejtély!

Címkék#Balaton#Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház#nyugdíjkorrekció

Mekkora bírság jár, ha nincs házszámtábla az ingatlanon, mekkora mennyiségű iszapot kotornak ki a Balaton medréből, mikor kapják kézhez az érintettek a nyugdíjkorrekciót, mennyi rezidens érkezett a vármegyei kórházba, és miért fogy a zalai település lélekszáma, miközben kedvelt turisztikai célpont? Ezekre a kérdésekre mind választ kaphat, ha most lefelé görget. Az elmúlt hét top 5 témáját szedtük össze zanzásítva, de ha valamelyik mélyebben is érdekli, kattintson a hivatkozásokra.

Zaol.hu

Ismét jelentkezünk az elmúlt hét legolvasottabb témáival. Hírösszefoglalónkat azoknak ajánljuk, akik érdekes és fontos információk után kutatnak, de érdemes elolvasni azoknak is, akik tudni szeretnék, mi hozta lázba a zalai olvasókat a múlt héten. Íme a top 5 téma:

top 5 téma
A házszámtáblák kihelyezésének elmulasztása jelentős összegű büntetést is maga után vonhat
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Jelentős, akár 150 ezer forintos bírság is fenyegeti azokat az ingatlantulajdonosokat, akik látszólag nüansznyi kötelességükről megfeledkeznek. A házszámtáblák kihelyezése kötelező feladat, amiről az önkormányzati törvény rendelkezik. A jogszabály szerint a jelölésköteles épületeken a tulajdonos kötelessége feltüntetni a házszámot, aminek elsődleges célja a tájékozódás elősegítése, azaz veszélyhelyzet esetén eligazítást nyújtani a mentőszolgálat vagy a rendőrség számára, de ez a jelzés a hétköznapi életben is megkönnyíti a tájékozódást, illetve többek között a postások, futárok munkáját. A mulasztásért többek közt bírság is járhat, aminek összege helyszíni ellenőrzés során akár 50 ezer forint, közigazgatási eljárásban pedig 150 ezer forint is lehet.

iszapkotrás
A Keszthelyi-öbölben zajlik az iszapkotrás
Forrás: Balatoni Szövetség/Facebook

A  Keszthelyi-öbölben két kotróhajó dolgozik, ez azonban még csak a Balaton vízminőségének javítása érdekében végzett munkálatok első üteme, tehát az azonnali beavatkozás. Ebben a szakaszban a belső tápanyagterhelés csökkentését célzó vízminőség-védelmi kotrás zajlik. Erre a feladatra mely a Balatoni Szövetség kezdeményezésére indult el másfél milliárd forint forrást biztosított a kormány. A közel 70 ezer tonna iszap elhelyezésével kapcsolatban a szakemberek a fenékpusztai és a balatonszentgyörgyi iszaptározó lehetőségét is megvizsgálják.

nyugdíj, nyugdíjkorrekció
A novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjkorrekció összege
Forrás:  Shutterstock / illusztráció

Novemberben több pénzt kapnak a nyugdíjasok. Ekkor érkezik meg az 1,6 százalékos nyugdíjkorrekció. A visszamenőleges hatályú kiegészítés átlagosan több mint 40-50 ezer forintos plusz összeget jelent.  Az év elején a kormány  3,2 százalékos, inflációkövető emelést valósított meg, de az idei év első nyolc hónapjában az infláció átlagosan 4,8% volt. Azért, hogy a nyugdíjak vásárlóereje megmaradjon, a nyugdíjak értéke ne csökkenjen,  a kormány most kifizeti az év eddigi időszakára járó, kettő közötti különbséget. Így lesz 1,6 százalékos a hamarosan érkező összeg.

Rezidensek a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban most bemutatkozó fiatalokkal együtt az elmúlt években 73-ra nőtt az itt szakképesítést megszerezni kívánó orvosok száma
A Szent Rafael Kórházban a most bemutatkozottakkal együtt már 73 rezidens kíván szakképesítést szerezni. 
Fotó: Partics Andrea / Forrás: a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Facebook-oldala

Idén tíz rezidens érkezett a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba, őket köszöntötte a minap az intézmény menedzsmentje. Az orvosigazgató-helyettes, dr. Kovács Tamás jelezte a rezindenseknek, hogy az intézmény régiós kórházként bármely szakterületet tekintve is széles mezsgyén képes eseteket felmutatni, ami kiváló alkalmat ad a tapasztalat megszerzéséhez. 

Kehidakustány
A Kehida Termál forgalmán aligha észrevehető, hogy a település lakossága jelentős átalakuláson megy keresztül.
Forrás: Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő

Kehidakustány vonzerejét egyértelműen a helyi gyógyfürdő adja, amely évente több százezer látogatót vonz. Mégis, a friss lakossági adatok szerint a településről rengetegen elvándoroltak. Az ingatlanpiaci körkép árulkodó: sok a befektető, de kevés az új állandó lakos Kehidakustány területén. Mégis miért fogy a falu népessége, miközben a turizmus töretlenül virágzik?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu