A gyerek késsel vágta el a száját, más pedig koszos pelenkát hagyott fent a buszon. Olvasóink és buszsofőrök reagáltak
Minap egy olvasói észrevételt foglaltunk össze, amire a napokban közel 300 válasz és reagálás érkezett a zaol.hu FB-oldalán. Leírtuk, hogy a MÁV csoport szabályzata szerint tilos enni és inni a buszon. Ezzel több olvasónk egyetért, hiszen őket is zavarja mások minősíthetetlen viselkedése, míg vannak, akik sokallják ezt a szigort. A buszsofőrök ugyancsak reagáltak: leírták, hogy miért fontos a szabályzat, ami akár balesetet is megelőzhet.
A válaszokat tekintve két táborra szakadt a busszal közlekedők társadalma. Többen egyetértenek azzal, hogy egy 2-3 órás úton mindenki legyen mértéktartó. Mások, főleg egészségügyi okokra hivatkoznak, hogy legyen kicsit megengedőbb a közlekedési társaság. Volt, aki a sofőr modorát kifogásolta, míg más utastársát nevezte „suttyónak”. Vannak, akik szerint a legnagyobb probléma a rengeteg átszállás. Az utasok nézőpontjait közöljük most, majd a buszsofőrök is lehetőséget kapnak megvédeni a mundér becsületét. Egy biztos, a szabályzat világosan leírja, hogy tilos enni és inni a buszon, ahogy korábbi cikkünkben írtuk. Lássuk először az olvasói reagálásokat.
Miért a buszsofőr takarít? Amúgy a WC hiánya nagyobb gond, mondták az olvasók
„Akkor eszem buszon pár harapást, ha korán utazom és a buszon szedem be a gyógyszerem, amire kell pár falatot ennem. 1 db pogácsát szoktam. Az autókban sem eszünk, megállunk és ennyi. Turista kirándulóbusz is megáll pár óránként és ott lehet enni. A párom buszsofőr volt, itthon parkolt, láttam pár dolgot és ő falujáróson volt.”
„Sosem felejtem el, tavalyelőtt éjszakai vonattal mentem haza. Mire odaértem a Népligetbe, csupán 5 perc volt a busz indulásig. Páromnak mondtam, hogy a kék színű táskánkat ne tegyük alulra, hanem maradjon velünk az utastérben, mert abban van étel és végre tudunk enni. A sofőr azzal a mozdulattal kikapta a kezéből és azt mondta, hogy a buszon nem lehet enni. Egy kisebb hátizsákom volt, abban volt 1 darab almám, azt ettem meg. Egerszegig mosdó nélkül, mert azt monda, hogyha leszállok Hévízen, ő nem fog rám várni. Hát nem volt kellemes, szégyen és szomorú, hogy ilyen dolgokat kell megélnünk.”
„A wc a legnagyobb baj!!! 2 hetente utazok és eddig 1x állt meg a sofőr 10 percre Siófok után. Az, hogy nem ehetek, nem érdekel.... De inni sem merek... Nem merek előtte nap estétől, mert rettegek, hogy wc-re kell(ene) mennem...”
„Most már nem buszozok. De! Utasként megvettem egy jegyet, egy szolgáltatást, utazom 4-5 órát. Megállás nincs, hiszen autópályán megy. Értem én, hogy vannak olyan utasok, akik fittyet hánynak mindenre, de hogy ne ihassak vagy ne ehessek meg egy szendvicset kulturáltan … amíg utaztam, addig megittam s megettem, ha megkívántam. S ha már itt tartunk: miért a buszsofőröknek kell a buszt takarítani? A társaságoknak nem futja rá?”
„Tisztelt panaszkodók. Gondolhatják, hogy nem a kulturáltan fogyasztással szokott a gond lenni. A társaságnál valószínűleg nem a néhány szem keksz, szendvics, nápolyi és kulacs víz verte ki a biztosítékot. Sajnos sok sok tetű, suttyó szemét barom él közöttünk, akik sz...k minden közösségi együttélési normára. És igen, emiatt most mindenki más is szív.”
„Ez sajnos az utasok magatartási jelleme miatt van! A magyarok előszeretettel lovagolják meg a " de ..... " kifogással megmagyarázó szabálykövetés szubjektív értelmezést. Ha lenne kivétel felsorolva, hogy például kekszet ehet, akkor rántott húsos kekszet enne, utána nutellás kekszet, Pali bácsi meg libazsíros kekszet. Az, hogy az ülést összekeni, a kapaszkodó fogása zsíros, a másik utas ruházata elszennyeződik miatta, az nem számít!”
Tilos enni és inni a buszon. Reagáltak a sofőrök: nem csak kajamaradék, szaros pelenka is maradt már fent
Természetesen a buszsofőrök sem hagyták szó nélkül a véleményeket. A válaszokból megtudhatjuk, hogy előfordult már baleset, s bizony nem egyszer találkoztak
- hátrahagyott szemétdombbal,
- meghökkentő dolgokkal,
- ételmaradékkal.
"Szegedi kolléga mesélte: egy győri városlátogatás alkalmával a gyerek késsel evet, fékezés közben elvágta a száját. Míg a kórházban ellátták a gyermeket, addig a csoport játszhatott a közeli parkban. Annak eredménye: a szemüveges gyermeket szemközt dobták, szilánkok kerültek a szembe. Egyik éppen ki a kórházból, a másik be!"
"Szakmabeliként mondom, hogy egyik kolléga sem az utasok egészsége ellen van, viszont sajnos sok ember nem ismeri a kulturált evés-ivás fogalmát. Sokan ledöbbennének, ha megosztanék pár fotót, hogy a társadalom széles szegmenséből érkezett emberek mit hagynak maguk után egy-egy utazást követően. És igen, nemcsak az alacsony iskolázottak... Úgyhogy sajnos emiatt az is egy kalap alá kerül, aki pedig vigyázna a busz tisztaságára."
"Kíváncsi lennék az itt hozzászólók, akik nem bírnak ki 2-3 órát evés nélkül, hogy hányan maradnának ott a busznál az utazás után takarítani. Gondolom senki, és persze jogosan. Viszont elmondom, hogy buszsofőrként nem az a dolgunk, hogy a buszból a két ülés közül összeszedjük a kajamaradékot, meg a kultúrát nem ismerő utas után a szétköpködött szotyit, tökmagot, ülésbe beleragadt cukorkát, rágót. Buszsofőrként, ha én menet közben megéhezek, természetesen nem eszek, hanem akkor, amikor megállok kivenni a pihenőidőmet. Az utas miért nem bírja ki addig?"
"Szerintem egy kis üveg vízért egy sofőr sem szólna. Nincsen takarítószemélyzet, magunk csináljuk. Egy buszt rendesen kitakarítani legalább három-négy óra. A tiszta busszal kiállunk, aztán az első öt percben zörög az alufólia, és előkerülnek a rántott húsok. Akkor miért is dolgoztam négy órát? Azt is tudni kell, hogy rengeteg utas még az olajos halat is a buszon akarja megenni. A száját meg beletörli étkezés után a függönybe.”
"Nem az a baj, hogy isznak-esznek a buszon, hanem amit maguk után hagynak az emberek. Éltem én már át olyan csodákat, hogy el se hinné senki. Csak egyet írok: otthagyott szaros pelenka, de volt már ott hagyott szarkupac ülésen, kajás zacskó bedobva az ülés mögé, alá, mellé és még sorolhatnám...”
Társportálunk, a veol.hu egyébként arról számolt be, hogy sok utas nem is tudott erről a szabályzatról.
