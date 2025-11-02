A gyerek késsel vágta el a száját, más pedig koszos pelenkát hagyott fent a buszon. Olvasóink és buszsofőrök reagáltak

A válaszokat tekintve két táborra szakadt a busszal közlekedők társadalma. Többen egyetértenek azzal, hogy egy 2-3 órás úton mindenki legyen mértéktartó. Mások, főleg egészségügyi okokra hivatkoznak, hogy legyen kicsit megengedőbb a közlekedési társaság. Volt, aki a sofőr modorát kifogásolta, míg más utastársát nevezte „suttyónak”. Vannak, akik szerint a legnagyobb probléma a rengeteg átszállás. Az utasok nézőpontjait közöljük most, majd a buszsofőrök is lehetőséget kapnak megvédeni a mundér becsületét. Egy biztos, a szabályzat világosan leírja, hogy tilos enni és inni a buszon, ahogy korábbi cikkünkben írtuk. Lássuk először az olvasói reagálásokat.

Tilos enni és inni a buszon a MÁV csoport (Volánbusz) szabályzata szerint. Főleg, ha nem tudunk vigyázni a tisztaságra

Fotó: Yasser Chalid / Forrás: Getty Images

Miért a buszsofőr takarít? Amúgy a WC hiánya nagyobb gond, mondták az olvasók

„Akkor eszem buszon pár harapást, ha korán utazom és a buszon szedem be a gyógyszerem, amire kell pár falatot ennem. 1 db pogácsát szoktam. Az autókban sem eszünk, megállunk és ennyi. Turista kirándulóbusz is megáll pár óránként és ott lehet enni. A párom buszsofőr volt, itthon parkolt, láttam pár dolgot és ő falujáróson volt.”

„Sosem felejtem el, tavalyelőtt éjszakai vonattal mentem haza. Mire odaértem a Népligetbe, csupán 5 perc volt a busz indulásig. Páromnak mondtam, hogy a kék színű táskánkat ne tegyük alulra, hanem maradjon velünk az utastérben, mert abban van étel és végre tudunk enni. A sofőr azzal a mozdulattal kikapta a kezéből és azt mondta, hogy a buszon nem lehet enni. Egy kisebb hátizsákom volt, abban volt 1 darab almám, azt ettem meg. Egerszegig mosdó nélkül, mert azt monda, hogyha leszállok Hévízen, ő nem fog rám várni. Hát nem volt kellemes, szégyen és szomorú, hogy ilyen dolgokat kell megélnünk.”

„A wc a legnagyobb baj!!! 2 hetente utazok és eddig 1x állt meg a sofőr 10 percre Siófok után. Az, hogy nem ehetek, nem érdekel.... De inni sem merek... Nem merek előtte nap estétől, mert rettegek, hogy wc-re kell(ene) mennem...”

„Most már nem buszozok. De! Utasként megvettem egy jegyet, egy szolgáltatást, utazom 4-5 órát. Megállás nincs, hiszen autópályán megy. Értem én, hogy vannak olyan utasok, akik fittyet hánynak mindenre, de hogy ne ihassak vagy ne ehessek meg egy szendvicset kulturáltan … amíg utaztam, addig megittam s megettem, ha megkívántam. S ha már itt tartunk: miért a buszsofőröknek kell a buszt takarítani? A társaságoknak nem futja rá?”