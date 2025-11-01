november 1., szombat

Élettel telnek meg a temetők: sokan már ma elindultak szeretteik sírjához

Ahogy várható volt, szombaton délelőtt, kora délután már megindultak az emberek, hogy leróják tiszteletüket halottaik sírjánál. Zalaegerszegen, a Göcseji úti temetőnél sorban álltak az autók a járda mellett, s a zebrán is a megszokottnál nagyobb tömeg haladt át.

Mozsár Eszter
Élettel telnek meg a temetők: sokan már ma elindultak szeretteik sírjához

A megszokottnál többen közlekednek most a temetők környéken.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A temetőlátogatás rendjét országszerte, így a zalai vármegyeszékhelyen is rendőrök, polgárőrök segítik. Ám felhívják a figyelmet, hogy mindenki fokozottan vigyázzon értékeire, a közlekedés során pedig legyenek körültekintőek, előzékenyek. A zalaegerszegi épülő fogászati klinika parkolójában – a tulajdonos felajánlásának köszönhetően – vasárnap estig ingyen parkolhatnak a temetőbe igyekvők.

 

