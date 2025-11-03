56 perce
Új eszközt vetnek be a gyorshajtókkal szemben! Itt vannak a szupertraffipaxok, amelyek hatótávolsága sokkal nagyobb, mint elődeiké
Az elsőbbségadási kötelezettségek elmulasztása mellett a gyorshajtás a másik vezető baleseti ok hazánkban. Emiatt a rendőrség fokozott figyelmet fordít a gyorshajtók kiszűrésére és szankcionálására, amelynek egyik új elemét az úgynevezett szupertraffipaxok bevetése jelenti.
Magyarországon októberben állították üzembe az első szupertraffipaxokat, amelyek sokkal hatékonyabb eszközt jelentenek a gyorshajtókkal szemben. Kezelésük egyszerűbb, látótávolságuk nagyobb, s ráadásul még olcsóbbak is, mint elődeik, így minden érv amellett szól, hogy minél több ilyen eszközt telepítsenek az utak mentén található traffiboxokba.
Vezető baleseti ok a gyorshajtás
Hazánkban a gyorshajtás ugyanis a vezető baleseti okok közé tartozik. A Magyar Autóklub adatai szerint Magyarországon 2025. január elseje és szeptember 30. között összesen 10.976 közúti közlekedési baleset történt. Ezek közül a legtöbb, szám szerint 3573 esetben az elsőbbségadással kapcsolatos szabályok be nem tartása – s azon belül is elsősorban az elsőbbségadási kötelezettségek elmulasztása – volt az előidéző ok. A második helyen a gyorshajtás áll, 2893 ilyen eset jegyeztek fel a statisztikában. Régiókra bontva térségünkben még inkább a sebesség túllépése okolható a közúti közlekedési balesetekért, a Nyugat-Dunántúlon ugyanis ez áll az első helyen 383 esetszámmal, megelőzve az elsőbbségi jogot (336 eset) és a kanyarodást (320 eset).
Jönnek a szupertraffipaxok
A szupertraffipaxok, azaz a TraffiCapture-Lite (TC-Lite) készülékek magyarországi bevetésének lehetőségével először a vezess.hu autós portál foglalkozott, még a nyári időszakban. Rendőrségi forrásokra hivatkozva többek közt azt is megírták, hogy hazánkban nagyságrendileg 280 darab traffibox található az utak mentén, az új szupertraffipaxok ezekbe a fémdobozokba helyezhetőek ki alkalmilag. Zalában négy helyen található olyan traffibox, amelyeket a rendőrség rendszeresen használ. Ezek az alábbi helyekre kerültek telepítésre:
- Nagykanizsa, Teleki utca 60.,
- Nagykanizsa, Balatoni út 7.,
- Zalaegerszeg, belső elkerülő út
- Zalaegerszeg, 7401. számú út 4+000 kilométerszelvény.
Önkormányzatok is telepítenek traffiboxokat
Traffiboxok – ahogy arról korábban már írtunk – természetesen máshol is találhatóak Zalában, ezeket rendszerint az önkormányzatok helyezték el olyan útszakaszokra, ahol a helyi lakosok biztonsága érdekében szeretnék a forgalmat lassítani. Sebességmérés számos további helyen, például a Véda-rendszer által fix pontokon, illetve kitelepülő vagy mozgó rendőrségi traffipaxokkal is történhet.
Mit tudnak az új szupertraffipaxok?
Az újonnan bevetésre kerülő szupertraffipaxokkal társportálunk, a sonline.hu is foglalkozott. Ők többek közt azokat a tulajdonságaikat gyűjtötték össze, amelyek megkülönböztetik őket az eddig alkalmazott, illetve továbbra is rendszerben maradó elődeiktől. Ezek szerint az új szupertraffipaxok
- folyamatosan üzemeltethetőek a traffiboxokban – hónapokig, akár egy éven át is bent maradhatnak
- büntető üzemmódra képesek – azonnal rögzítik a gyorshajtót, nincs kibúvó a bírság alól
- kedvezőbb a beszerzési áruk – az új készülékek nagyjából harmadannyiba kerülnek, mint a régebbi típusok
- csak traffiboxban használhatóak – nincs képernyőjük, állványon vagy rendőrautóban nem alkalmazhatóak
- kompatibilisek – valamennyi hazánkban rendszerbe állított traffiboxba beszerelhetőek
- rendkívül pontosak és a hatótávolságuk is nagyobb – már 150 méterről képesek mérni a sebességet, 50-60 méterről pedig fényképet is tudnak készíteni a gyorshajtóról
- folyamatos adatszolgáltatást biztosítanak – a mért adatokat azonnal továbbítják a VÉDA-rendszerbe.