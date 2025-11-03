Új eszközt vetnek be a gyorshajtókkal szemben! Itt vannak a szupertraffipaxok, amelyek hatótávolsága sokkal nagyobb, mint elődeiké

Magyarországon októberben állították üzembe az első szupertraffipaxokat, amelyek sokkal hatékonyabb eszközt jelentenek a gyorshajtókkal szemben. Kezelésük egyszerűbb, látótávolságuk nagyobb, s ráadásul még olcsóbbak is, mint elődeik, így minden érv amellett szól, hogy minél több ilyen eszközt telepítsenek az utak mentén található traffiboxokba.

Az új szupertraffipaxok az út mellett található fémdobozokban, a traffiboxokban helyezhetőek el

Fotó: Pezzetta Umberto

Vezető baleseti ok a gyorshajtás

Hazánkban a gyorshajtás ugyanis a vezető baleseti okok közé tartozik. A Magyar Autóklub adatai szerint Magyarországon 2025. január elseje és szeptember 30. között összesen 10.976 közúti közlekedési baleset történt. Ezek közül a legtöbb, szám szerint 3573 esetben az elsőbbségadással kapcsolatos szabályok be nem tartása – s azon belül is elsősorban az elsőbbségadási kötelezettségek elmulasztása – volt az előidéző ok. A második helyen a gyorshajtás áll, 2893 ilyen eset jegyeztek fel a statisztikában. Régiókra bontva térségünkben még inkább a sebesség túllépése okolható a közúti közlekedési balesetekért, a Nyugat-Dunántúlon ugyanis ez áll az első helyen 383 esetszámmal, megelőzve az elsőbbségi jogot (336 eset) és a kanyarodást (320 eset).

Jönnek a szupertraffipaxok

A szupertraffipaxok, azaz a TraffiCapture-Lite (TC-Lite) készülékek magyarországi bevetésének lehetőségével először a vezess.hu autós portál foglalkozott, még a nyári időszakban. Rendőrségi forrásokra hivatkozva többek közt azt is megírták, hogy hazánkban nagyságrendileg 280 darab traffibox található az utak mentén, az új szupertraffipaxok ezekbe a fémdobozokba helyezhetőek ki alkalmilag. Zalában négy helyen található olyan traffibox, amelyeket a rendőrség rendszeresen használ. Ezek az alábbi helyekre kerültek telepítésre:

Nagykanizsa, Teleki utca 60.,

Nagykanizsa, Balatoni út 7.,

Zalaegerszeg, belső elkerülő út

Zalaegerszeg, 7401. számú út 4+000 kilométerszelvény.

Önkormányzatok is telepítenek traffiboxokat

Traffiboxok – ahogy arról korábban már írtunk – természetesen máshol is találhatóak Zalában, ezeket rendszerint az önkormányzatok helyezték el olyan útszakaszokra, ahol a helyi lakosok biztonsága érdekében szeretnék a forgalmat lassítani. Sebességmérés számos további helyen, például a Véda-rendszer által fix pontokon, illetve kitelepülő vagy mozgó rendőrségi traffipaxokkal is történhet.