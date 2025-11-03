november 3., hétfő

Győző névnap

+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedésbiztonság

56 perce

Új eszközt vetnek be a gyorshajtókkal szemben! Itt vannak a szupertraffipaxok, amelyek hatótávolsága sokkal nagyobb, mint elődeiké

Címkék#gyorshajtás#közlekedési kultúra#sebességmérés#traffipax#közlekedés

Az elsőbbségadási kötelezettségek elmulasztása mellett a gyorshajtás a másik vezető baleseti ok hazánkban. Emiatt a rendőrség fokozott figyelmet fordít a gyorshajtók kiszűrésére és szankcionálására, amelynek egyik új elemét az úgynevezett szupertraffipaxok bevetése jelenti.

Gyuricza Ferenc

Magyarországon októberben állították üzembe az első szupertraffipaxokat, amelyek sokkal hatékonyabb eszközt jelentenek a gyorshajtókkal szemben. Kezelésük egyszerűbb, látótávolságuk nagyobb, s ráadásul még olcsóbbak is, mint elődeik, így minden érv amellett szól, hogy minél több ilyen eszközt telepítsenek az utak mentén található traffiboxokba. 

Az új szupertraffipaxok az út mellett található fémdobozokban, a traffiboxokban helyezhetőek el
Az új szupertraffipaxok az út mellett található fémdobozokban, a traffiboxokban helyezhetőek el
Fotó: Pezzetta Umberto

Vezető baleseti ok a gyorshajtás

Hazánkban a gyorshajtás ugyanis a vezető baleseti okok közé tartozik. A Magyar Autóklub adatai szerint Magyarországon 2025. január elseje és szeptember 30. között összesen 10.976 közúti közlekedési baleset történt. Ezek közül a legtöbb, szám szerint 3573 esetben az elsőbbségadással kapcsolatos szabályok be nem tartása – s azon belül is elsősorban az elsőbbségadási kötelezettségek elmulasztása – volt az előidéző ok. A második helyen a gyorshajtás áll, 2893 ilyen eset jegyeztek fel a statisztikában. Régiókra bontva térségünkben még inkább a sebesség túllépése okolható a közúti közlekedési balesetekért, a Nyugat-Dunántúlon ugyanis ez áll az első helyen 383 esetszámmal, megelőzve az elsőbbségi jogot (336 eset) és a kanyarodást (320 eset). 

Jönnek a szupertraffipaxok

A szupertraffipaxok, azaz a TraffiCapture-Lite (TC-Lite) készülékek magyarországi bevetésének lehetőségével először a vezess.hu autós portál foglalkozott, még a nyári időszakban. Rendőrségi forrásokra hivatkozva többek közt azt is megírták, hogy hazánkban nagyságrendileg 280 darab traffibox található az utak mentén, az új szupertraffipaxok ezekbe a fémdobozokba helyezhetőek ki alkalmilag. Zalában négy helyen található olyan traffibox, amelyeket a rendőrség rendszeresen használ. Ezek az alábbi helyekre kerültek telepítésre: 

  • Nagykanizsa, Teleki utca 60.,
  • Nagykanizsa, Balatoni út 7.,
  • Zalaegerszeg, belső elkerülő út
  • Zalaegerszeg, 7401. számú út 4+000 kilométerszelvény. 

Önkormányzatok is telepítenek traffiboxokat

Traffiboxok – ahogy arról korábban már írtunk – természetesen máshol is találhatóak Zalában, ezeket rendszerint az önkormányzatok helyezték el olyan útszakaszokra, ahol a helyi lakosok biztonsága érdekében szeretnék a forgalmat lassítani. Sebességmérés számos további helyen, például a Véda-rendszer által fix pontokon, illetve kitelepülő vagy mozgó rendőrségi traffipaxokkal is történhet. 

Az új szupertraffipaxok mellett a Véda-rendszer is a gyorshajtók kiszűrését és szankcionálását szolgálja
Az új szupertraffipaxok mellett a Véda-rendszer is a gyorshajtók kiszűrését és szankcionálását szolgálja
Fotó: Pezzetta Umberto

Mit tudnak az új szupertraffipaxok?

Az újonnan bevetésre kerülő szupertraffipaxokkal társportálunk, a sonline.hu is foglalkozott. Ők többek közt azokat a tulajdonságaikat gyűjtötték össze, amelyek megkülönböztetik őket az eddig alkalmazott, illetve továbbra is rendszerben maradó elődeiktől. Ezek szerint az új szupertraffipaxok

  • folyamatosan üzemeltethetőek a traffiboxokban – hónapokig, akár egy éven át is bent maradhatnak
  • büntető üzemmódra képesek – azonnal rögzítik a gyorshajtót, nincs kibúvó a bírság alól 
  • kedvezőbb a beszerzési áruk – az új készülékek nagyjából harmadannyiba kerülnek, mint a régebbi típusok
  • csak traffiboxban használhatóak – nincs képernyőjük, állványon vagy rendőrautóban nem alkalmazhatóak
  • kompatibilisek – valamennyi hazánkban rendszerbe állított traffiboxba beszerelhetőek
  • rendkívül pontosak és a hatótávolságuk is nagyobb – már 150 méterről képesek mérni a sebességet, 50-60 méterről pedig fényképet is tudnak készíteni a gyorshajtóról
  • folyamatos adatszolgáltatást biztosítanak – a mért adatokat azonnal továbbítják a VÉDA-rendszerbe.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu