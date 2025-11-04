november 4., kedd

Túra a Mura mentén

18 perce

Olyan helyekre juthat el Zalában, ahova egykor majdnem mindenkinek tilos volt

Címkék#Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság#természetjárás#Mura folyó#túra#program

Bakancsos túrát szervez a Nemzetközi Bioszféra-rezervátum Nap alkalmából a Mura térségébe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság. November 8-án, szombaton olyan helyszínekre viszik el a túrázás és a természetjárás iránt érdeklődőket, amely egykor a szigorúan ellenőrzött határsávok közé tartozott, így oda csak nagyon keveseknek volt lehetőségük belépni.

Gyuricza Ferenc

A Mura ugyanis a XX. század második felében fegyverrel őrzött jugoszláv-magyar határ menti régióban található, többek közt ennek is köszönhető, hogy a folyó és közvetlen környezetre megőrizte viszonylag természetes állapotát. A természetjárók számára ezért kiemelt túracélpont, hiszen itt olyan élőhelyekkel, védett növényekkel, de szerencsés esetben állatokkal is találkozhatnak, amelyek másutt nem láthatóak. Az egykor szigorúan ellenőrzött határsávba – a világ egyetlen ötoldalú bioszféra rezervátumába – a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság rendszeresen szervez túrákat, a következőre e hét végén kerül sor. 

A Mura-völgye egykor szigorúan ellenőrzött határsáv volt, ma kedvelt túrahelyszín
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Nemzetközi Bioszféra-rezervátum Nap

A Nemzetközi Bioszféra-rezervátum Nap alkalmából megrendezett program délelőtt 10 órakor kezdődik. Az öt óra időtartamú, körülbelül öt kilométer hosszú túra találkozási pontja a Letenye melletti gazdálkodási központ lesz, ahonnan kiindulva Lelkes András természetvédelmi őr kalauzolásával fedezhetik fel a Mura folyót és annak árterét a résztvevők. A szervezők kérése, hogy az érdeklődők az időjárásnak megfelelő öltözékkel és lábbelivel készüljenek. 

Természeti csodák az egykor szigorúan ellenőrzött határsávban

A program során szinte valamennyi ártéri élőhelyet érintik, a résztvevők így láthatnak ártéri erdőket, holtágakat, felfedezhetik az itt élő vízinövényeket és madarakat, illetve a folyó partján a hód nyomait is megtekinthetik. A program kapcsán kitelepül a Mura mellé a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság River’scool Mobil Természetiskolája is, így a túra egyik állomásán az érdeklődők megismerkedhetnek a Murában élő szitakötő-, kérész és álkérész-lárvákkal, továbbá a folyóban élő rákokkal, kagylókkal és az ártérben található csigák sokaságával is.

 

