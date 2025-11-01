59 perce
Szényi Zoltán festőművész tárlata Krosnóban (galéria)
Negyedszázada kötött testvérvárosi szerződést Zalaegerszeg a lengyelországi Krosno településsel, s a két város múzeumai között azóta is élénk a kapcsolat. Szényi Zoltán zalaegerszegi festőművész Töredékek című kiállítása csütörtökön nyílt meg Lengyelországban, a krosnói Kézműves Múzeumban, tájékoztatta lapunkat a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága.
Szényi Zoltán és dr. Kostyál László tudományos igazgató a krosnói tárlatmegnyitón.
Forrás: Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága
Fotó: Szényi Krisztina
A 2026. január 6-ig látogatható tárlaton Szényi Zoltán közel negyven alkotást mutat be, melyek az elmúlt esztendőkben vegyes technikával születtek. Az idő és annak gondolatisága kerül fókuszba a festményeken, a kronosz (mennyiségi folyó idő) és kairosz (minőségi idő) kettősségében. A lengyel testvérváros által gondozott Krosnoi Lenszövő Biennálé pedig november 21-én nyílik Zalaegerszegen, a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.
