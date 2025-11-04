november 4., kedd

Megemlékezés

39 perce

Nyolc évtizede történt a borzalom – Ezt soha nem szabad feledni (galéria, videó)

Címkék#holokauszt#koszorú#Zaol videó#holokauszt-emléknap

A roma holokauszt 81. évfordulója alkalmából hétfő délután tartottak megemlékezést a Zalaegerszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. A város részéről Gecse Péter alpolgármester és Zsupanek Péter önkormányzati osztályvezető helyezett el koszorút. Radnai Tamás, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke mondott beszédet.

Mozsár Eszter
Koszorúzás a zalaegerszegi emléktáblánál.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A vasútállomás falán elhelyezett emléktáblánál arra a több mint száz zalaegerszegi roma családra emlékeztek, akiket innen hurcoltak el marhavagonokban 1944. november 3-án. A német koncentrációs táborokból csupán pár ember térhetett haza. A borzalmakra a város vezetősége közösen emlékezett a kisebbségi önkormányzat tagjaival és a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség képviselőivel. A megemlékezés végén koszorúkat helyeztek el a vasútállomás falán lévő emléktáblánál, amit 2003 őszén avatott fel Mádl Ferenc köztársasági elnök.

Roma holokauszt megemlékezés

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

