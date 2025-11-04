Nyolc évtizede történt a borzalom – Ezt soha nem szabad feledni (galéria, videó)

A vasútállomás falán elhelyezett emléktáblánál arra a több mint száz zalaegerszegi roma családra emlékeztek, akiket innen hurcoltak el marhavagonokban 1944. november 3-án. A német koncentrációs táborokból csupán pár ember térhetett haza. A borzalmakra a város vezetősége közösen emlékezett a kisebbségi önkormányzat tagjaival és a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség képviselőivel. A megemlékezés végén koszorúkat helyeztek el a vasútállomás falán lévő emléktáblánál, amit 2003 őszén avatott fel Mádl Ferenc köztársasági elnök.