Nyolc évtizede történt a borzalom – Ezt soha nem szabad feledni (galéria, videó)
A roma holokauszt 81. évfordulója alkalmából hétfő délután tartottak megemlékezést a Zalaegerszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. A város részéről Gecse Péter alpolgármester és Zsupanek Péter önkormányzati osztályvezető helyezett el koszorút. Radnai Tamás, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke mondott beszédet.
Koszorúzás a zalaegerszegi emléktáblánál.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A vasútállomás falán elhelyezett emléktáblánál arra a több mint száz zalaegerszegi roma családra emlékeztek, akiket innen hurcoltak el marhavagonokban 1944. november 3-án. A német koncentrációs táborokból csupán pár ember térhetett haza. A borzalmakra a város vezetősége közösen emlékezett a kisebbségi önkormányzat tagjaival és a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség képviselőivel. A megemlékezés végén koszorúkat helyeztek el a vasútállomás falán lévő emléktáblánál, amit 2003 őszén avatott fel Mádl Ferenc köztársasági elnök.
Roma holokauszt megemlékezésFotók: Pezzetta Umberto