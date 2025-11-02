november 2., vasárnap

Beruházás

13 perce

Nem találsz parkolóhelyet? Nőnek az esélyek a zalai városban

Címkék#várakozóhely#beruházás#nagykanizsai

Közel 10 millió forintból új várakozóhelyeket alakítottak ki Nagykanizsán. A parkolókat az önkormányzat hozta létre a Zemplén Győző utcában.

Zaol.hu
Nagykanizsán új parkolóhelyek létesültek. Képünk illusztráció.

Fotó: Huszár Márk

Sajtóközleményében Nagykanizsa önkormányzata azt írta: az idei költségvetés forrásainak felhasználásával alakítottak ki új várakozóhelyeket a Zemplén Győző utcában. A beruházás összértéke bruttó 9.576.765 forint. A fejlesztés célja a növekvő parkolási igények kielégítése, biztonságos és szabványos parkolók létrehozása.

A beruházás főbb adatai:

  • Összesen 13 új parkolóhely létesült, ebből 2 mozgáskorlátozottak számára.
  • A parkolók mérete szabványos, 2,5 méter szélesek és 5 méter hosszúak.
  • A burkolat térkő.
  • Az építés során fákat nem kellett kivágni, és új közvilágítási hálózat kiépítése sem volt szükséges.


 

 

