Nem találsz parkolóhelyet? Nőnek az esélyek a zalai városban

Sajtóközleményében Nagykanizsa önkormányzata azt írta: az idei költségvetés forrásainak felhasználásával alakítottak ki új várakozóhelyeket a Zemplén Győző utcában. A beruházás összértéke bruttó 9.576.765 forint. A fejlesztés célja a növekvő parkolási igények kielégítése, biztonságos és szabványos parkolók létrehozása.

A beruházás főbb adatai: Összesen 13 új parkolóhely létesült, ebből 2 mozgáskorlátozottak számára.

A parkolók mérete szabványos, 2,5 méter szélesek és 5 méter hosszúak.

A burkolat térkő.

Az építés során fákat nem kellett kivágni, és új közvilágítási hálózat kiépítése sem volt szükséges.



