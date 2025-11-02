Beruházás
2 órája
Nem találsz parkolóhelyet? Nőnek az esélyek a zalai városban
Közel 10 millió forintból új várakozóhelyeket alakítottak ki Nagykanizsán. A parkolókat az önkormányzat hozta létre a Zemplén Győző utcában.
Nagykanizsán új parkolóhelyek létesültek. Képünk illusztráció.
Fotó: Huszár Márk
Sajtóközleményében Nagykanizsa önkormányzata azt írta: az idei költségvetés forrásainak felhasználásával alakítottak ki új várakozóhelyeket a Zemplén Győző utcában. A beruházás összértéke bruttó 9.576.765 forint. A fejlesztés célja a növekvő parkolási igények kielégítése, biztonságos és szabványos parkolók létrehozása.
A beruházás főbb adatai:
- Összesen 13 új parkolóhely létesült, ebből 2 mozgáskorlátozottak számára.
- A parkolók mérete szabványos, 2,5 méter szélesek és 5 méter hosszúak.
- A burkolat térkő.
- Az építés során fákat nem kellett kivágni, és új közvilágítási hálózat kiépítése sem volt szükséges.
