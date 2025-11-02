Így parkoltok ti!
28 perce
Ehhez azért kell egy kis "önbizalom"!... Reméljük, nem azért szúrta le ide a kocsit, mert hirtelen rosszul lett, s innen vitte el a mentő
Állítólag az ember a legintelligensebb lény. Ez nyilván igaz is – egészen addig, amíg nem kell parkolni... Akkor ugyanis többeknél az illem, a KRESZ és a közlekedéskultúra is hirtelen sutba kerül...
Felvételünk a zalaegerszegi Landorhegyi úton készült, ahol nem ez az első kocsi, amelyet önhatalmúlag kijelölt (nem) parkolóhelyen "felejtett" a tulajdonosa. Oktatófilmben így lehetne illusztrálni, hogyan s hova ne álljon meg az ember: az úttest és a járda közötti zöldterület ugyanis nem ezt a célt szolgálja. A XXI. század a mesterséges intelligenciáé, de jó lenne, ha a természetesről se mondanánk le...
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre