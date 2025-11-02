november 2., vasárnap

Így parkoltok ti!

2 órája

Ehhez azért kell egy kis "önbizalom"!... Reméljük, nem azért szúrta le ide a kocsit, mert hirtelen rosszul lett, s innen vitte el a mentő

Állítólag az ember a legintelligensebb lény. Ez nyilván igaz is – egészen addig, amíg nem kell parkolni... Akkor ugyanis többeknél az illem, a KRESZ és a közlekedéskultúra is hirtelen sutba kerül...

Zaol.hu

Felvételünk a zalaegerszegi Landorhegyi úton készült, ahol nem ez az első kocsi, amelyet önhatalmúlag kijelölt (nem) parkolóhelyen "felejtett" a tulajdonosa. Oktatófilmben így lehetne illusztrálni, hogyan s hova ne álljon meg az ember: az úttest és a járda közötti zöldterület ugyanis nem ezt a célt szolgálja. A XXI. század a mesterséges intelligenciáé, de jó lenne, ha a természetesről se mondanánk le... 

parkolás
No comment... Hogy a sofőr mire gondolt, nem tudni. 
Fotó: ZH

 

 

