Ehhez azért kell egy kis "önbizalom"!... Reméljük, nem azért szúrta le ide a kocsit, mert hirtelen rosszul lett, s innen vitte el a mentő

Felvételünk a zalaegerszegi Landorhegyi úton készült, ahol nem ez az első kocsi, amelyet önhatalmúlag kijelölt (nem) parkolóhelyen "felejtett" a tulajdonosa. Oktatófilmben így lehetne illusztrálni, hogyan s hova ne álljon meg az ember: az úttest és a járda közötti zöldterület ugyanis nem ezt a célt szolgálja. A XXI. század a mesterséges intelligenciáé, de jó lenne, ha a természetesről se mondanánk le...

No comment... Hogy a sofőr mire gondolt, nem tudni.

Fotó: ZH