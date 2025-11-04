Lehet, hogy még sosem használta ezt a funkciót? Többféle módon védekezhet a párás ablak vagy lakás ellen

Nyáron magunk is nyílászárókat cseréltünk, ám a régebbi tetőéri ablakon még felfedezhető egy kis pára, amikor melegebb a lakás és hidegebb a levegő odakint. Tény, hogy egy árnyékoló is besegít abba, hogy reggelre vízcseppek jelenjenek meg az üvegen. Társportálunk, a sonline.hu szakembert kérdezett, hogy miért veszélyes vagy kellemetlen a párás ablak jelensége. Az építőipari szakember azt javasolja, hogy ha párásodik az ablakunk, akkor azonnal töröljük le, szellőztessünk intenzíven, a bútorok és a fal között hagyjunk legalább 5 centiméter helyet. Ha nagyon párás a helyiség, akkor pedig rövid ideig melegítsük fel azt, majd szellőztessünk. Ezenkívül célszerű penészölő szert használni, ha már szürkül a fal, hiszen a penészgomba az egészségre is veszélyes.

A párás ablak ellen akár a klíma egyik funkciójával is védekezhetünk.

A párás ablak ellen létezik más is

Azokban a lakásokban, ahol például klímát szereltek be, ott még egy lehetőség van a párás ablak vagy fal elkerülésére. Ezen kívül vannak olyan párátlanító berendezések, melyek több liter vizet képesek eltávolítani a levegőből. Érdemes ezért akár a klímát, akár a párátlanítót gyakrabban használni, hiszen a beltéri páratartalom csökkenése szárazabb lakást biztosít. A klímaberendezéseken a csepp funkció jelzi a párátlanítási üzemmódot.