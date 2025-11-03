november 3., hétfő

Technikai probléma

32 perce

Zavar a palackvisszaváltásban! Elérhetetlen volt a Repont applikációja

Olvasói jelzések alapján értesültünk arról még az elmúlt hét szerdáján, hogy vélhetően műszaki hiba miatt órákon keresztül elérhetetlennek bizonyult a MoHu mobiltelefonos REpont applikációja. Mindez egyben azt is jelentette, hogy aki ebben az időszakban banki visszautalással szeretett volna palackvisszaváltást indítani, nem tudta megtenni ezt.

Gyuricza Ferenc

A visszaváltó automatáknál a banki visszatérítéshez szükséges egyedi vonalkód leolvasásának alapfeltétele ugyanis az, hogy okos eszközünkön elindítsuk a REpont applikációt, s belépjünk az egyedi azonosítónkkal. Palackvisszaváltás ennek hiányában is lehetséges, ám ilyen esetben a visszaváltó automata csakis azonnal levásárolható vagy készpénzre váltható kupon kiadására alkalmas. Az olvasónktól érkezett jelzést követően mi is kipróbáltuk a szolgáltatást, s hasonlót tapasztaltunk, mint panaszosunk, azaz a belépnünk nekünk sem sikerült a rendszerbe. Ezt követően fordultunk a MoHu kommunikációs osztályához, ahonnan az alábbi választ kaptuk:

Technikai hiba miatt akadozott a palackvisszaváltás
Fotó: Gyuricza Ferenc
Fotó: Gyuricza Ferenc

Technikai probléma miatt akadozott a palackvisszaváltás

„A REpont applikáció 2025. október 29-én tapasztalt működési zavara nem a rendszer saját hibájából ered. A hiba hátterében a Microsoft szolgáltatásaiban bekövetkezett technikai probléma állt, amely az alkalmazás működésére is hatással volt. A hiba azóta elhárításra került, így a REpont applikáció ismét zavartalanul, a megszokott módon működik tovább.”

 

