Zavar a palackvisszaváltásban! Elérhetetlen volt a Repont applikációja

A visszaváltó automatáknál a banki visszatérítéshez szükséges egyedi vonalkód leolvasásának alapfeltétele ugyanis az, hogy okos eszközünkön elindítsuk a REpont applikációt, s belépjünk az egyedi azonosítónkkal. Palackvisszaváltás ennek hiányában is lehetséges, ám ilyen esetben a visszaváltó automata csakis azonnal levásárolható vagy készpénzre váltható kupon kiadására alkalmas. Az olvasónktól érkezett jelzést követően mi is kipróbáltuk a szolgáltatást, s hasonlót tapasztaltunk, mint panaszosunk, azaz a belépnünk nekünk sem sikerült a rendszerbe. Ezt követően fordultunk a MoHu kommunikációs osztályához, ahonnan az alábbi választ kaptuk:

Technikai hiba miatt akadozott a palackvisszaváltás

Fotó: Gyuricza Ferenc

„A REpont applikáció 2025. október 29-én tapasztalt működési zavara nem a rendszer saját hibájából ered. A hiba hátterében a Microsoft szolgáltatásaiban bekövetkezett technikai probléma állt, amely az alkalmazás működésére is hatással volt. A hiba azóta elhárításra került, így a REpont applikáció ismét zavartalanul, a megszokott módon működik tovább.”