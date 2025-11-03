Önkormányzati lakások eladásáról és orvosi rendelő bezárásáról döntöttek Kanizsán

A testület döntött többek között 45 darab önkormányzati tulajdonban lévő, egykor lakás célra használt ingatlan értékesítéséről. Az érintett ingatlanok többsége udvari, rossz állapotú, lakhatásra jelen állapotában nem alkalmas épület, amelyek felújítása aránytalanul magas költséggel járna. Az önkormányzati bérlakások értékesítésének célja, hogy a város hosszú távon hatékonyabban gazdálkodjon ingatlanvagyonával, és a nem hasznosítható épületek fenntartása ne jelentsen további terhet az önkormányzat számára.

Önkormányzati bérlakások és orvosi rendelő

A közgyűlés arról is döntött, hogy megszűnik a Törökvári úti 65. szám alatti orvosi rendelő. A döntést mind az érintett háziorvosok, mind pedig a helyiek támogatták, hiszen a rendelő kihasználtsága minimálisra csökkent. Döntött a testület a Magyar Vöröskereszt Zala Vármegyei Szervezete 2026. évi támogatásáról, amely a hajléktalan-ellátást és a Családok Átmeneti Otthona működését segíti.

A testület elfogadta továbbá Nagykanizsa Megyei Jogú Város Fenntartható Mobilitási Tervét, amely a város közlekedésfejlesztési irányait és céljait határozza meg a következő évekre.

Zárt ülésen született döntés egy ingatlan megvásárlásáról, mely egy jövőbeli útfejlesztéshez szükséges, illetve a közgyűlés meghosszabbította Kámán László, a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zrt. vezérigazgatójának kinevezését 2026 végéig.