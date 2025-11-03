November 4.
Gyásznap: az oroszok leverték a szabadságharcot
November 4-én, kedden 17 órára gyásznapi megemlékezésre várja a város lakosságát Zalaegerszeg önkormányzata és az 56-os szervezetek.
A tavalyi zalaegerszegi megemlékezés november 4-én
Fotó: archív / Pezzetta Umberto
Hatvankilenc évvel ezelőtt, 1956. november 4-én verték le a szovjet csapatok a magyarság kommunista diktatúra elleni szabadságküzdelmét. A diktatúra összeomlása és a szovjet csapatok kivonulása óta ez a nap Nemzeti Gyásznap, írta közösségi oldalán Balaicz Zoltán polgármester. A zalaegerszegi megemlékezés
- időpontja: 2025. november 4., kedd, 17:00 óra
- helyszíne: 1956-os emlékmű (Zalaegerszeg, Ady utca).
Köszöntőt mond Stárics Roland, a Zala Megyei 56-os Hagyományőrző Egyesület elnöke, beszédet dr. Káli Csaba, a vármegyei levéltár igazgatója.
