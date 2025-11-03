november 3., hétfő

1 órája

Gyásznap: az oroszok leverték a szabadságharcot

Címkék#Zalaegerszeg#megemlékezés#nemzeti gyásznap

November 4-én, kedden 17 órára gyásznapi megemlékezésre várja a város lakosságát Zalaegerszeg önkormányzata és az 56-os szervezetek.

Gyásznap: az oroszok leverték a szabadságharcot

A tavalyi zalaegerszegi megemlékezés november 4-én

Fotó: archív / Pezzetta Umberto

Hatvankilenc évvel ezelőtt, 1956. november 4-én verték le a szovjet csapatok a magyarság kommunista diktatúra elleni szabadságküzdelmét. A diktatúra összeomlása és a szovjet csapatok kivonulása óta ez a nap Nemzeti Gyásznap, írta közösségi oldalán Balaicz Zoltán polgármester. A zalaegerszegi megemlékezés 

  • időpontja: 2025. november 4., kedd, 17:00 óra
  • helyszíne: 1956-os emlékmű (Zalaegerszeg, Ady utca).

Köszöntőt mond Stárics Roland, a Zala Megyei 56-os Hagyományőrző Egyesület elnöke, beszédet dr. Káli Csaba, a vármegyei levéltár igazgatója.  

november 4.
A november 4-i megemlékezés meghívója.   Forrás: Balaicz Zoltán/Facebook

 

 

