A forradalmat leverték, ám a hősök áldozata nem volt hiábavaló (galéria, videó)

A nemzeti gyásznapon megjelenteket Stárics Roland, a Zala Megyei ’56-os Hagyományőrző Egyesület elnöke köszöntötte, aki rámutatott: 1956-ban az emberek együttesen mondtak nemet a diktatúrára, s álltak ki az emberi méltóság mellett. Dr. Káli Csaba történész, a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltárának igazgatója foglalta össze az 56-os zalaegerszegi eseményeket. Mint mondta, a szabadságot nem adták ingyen, azért minden nap meg kellett küzdeni, hogy mindezt az utókornak emelt fővel örökíthessük tovább.