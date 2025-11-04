november 4., kedd

Emlékezet

10 perce

A forradalmat leverték, ám a hősök áldozata nem volt hiábavaló (galéria, videó)

A Nemzeti gyásznap alkalmából 11. alkalommal rendezett megemlékezést Zalaegerszegen a Zala Megyei '56-os Hagyományőrző Egyesület. Az Ady utcai emlékműnél a város és a vármegye vezetői, intézmények és hagyományőrző egyesületek, valamint szimpatizánsok hajtottak fejet, s gyújtottak gyertyát az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 69. évfordulóján. A műsorban a helyi Zrínyi-gimnázium diákjai működtek közre.

Mozsár Eszter
Zalaegerszegen a város és a vármegye vezetői gyújtottak mécsest a nemzeti gyásznapon.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A nemzeti gyásznapon megjelenteket Stárics Roland, a Zala Megyei ’56-os Hagyományőrző Egyesület elnöke köszöntötte, aki rámutatott: 1956-ban az emberek együttesen mondtak nemet a diktatúrára, s álltak ki az emberi méltóság mellett. Dr. Káli Csaba történész, a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltárának igazgatója foglalta össze az 56-os zalaegerszegi eseményeket. Mint mondta, a szabadságot nem adták ingyen, azért minden nap meg kellett küzdeni, hogy mindezt az utókornak emelt fővel örökíthessük tovább. 

Nemzeti gyásznap Zalaegerszegen

Fotók: Pezzetta Umberto


 

 

