Kell az egészséghez a mozgás, így még ma is dolgozik – íme a hosszú, derűs élet titka

Ez a dátum azt is jelenti, hogy Németh István azokban az években volt kisgyermek, amikor híres és szeretett magyar íróink, például Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Radnóti Miklós, Babits Mihály is éltek még. Dr. Benedek Karolina köszöntötte így a 90 éves születésnapost, s ez alkalomra összeállította az ünnepelt életútjának főbb állomásait.

Tiszteletreméltó születésnap Pacsán. Németh István október 21-én töltötte be 90. életévét, s ez alkalomból dr. Benedek Karolina jegyző és Kelemen Tamás polgármester köszöntötte.

Forrás: Pacsa önkormányzata

Németh István: az 1956-os forradalom idején volt katona

A II. világháborúval terhelt években volt általános iskolás, utána az ács szakmát tanulta ki. Érdekelte az építészet, de abban az időben nem volt sok lehetőség a továbbtanulásra, így egész életében maga fejlesztette a tudását, szakértelmét. Az 1956-os forradalom idején volt katona, Maléter Pál ezredes, későbbi honvédelmi miniszter alatt. Később Zalaegerszegen helyezkedett el az állami utak felügyeletéért felelős Közúti Igazgatáson (ami akkor a Közlekedési és Postaügyi Minisztériumhoz tartozott), ahol egészen 1995-ös nyugdíjazásáig dolgozott. A nyugdíj mellett 10 éven át még egy építőipari kft.-ben tevékenykedett aktívan.

A szőlőművelés volt a hobbija, s még ma is aktív

Németh István 1968-ban alapított családot, pacsai lányt vett feleségül, akivel egy búcsúi bálban ismerkedett meg. 1973-ban Pacsán építettek új családi házat, azóta is ott élnek. Három gyermekük és három unokájuk született. A munka és a család mellett fiatalon, 12 éves korában kialakult hobbijának élt, mert ennyi idősen segítenie kellett a szőlőben, amit annyira megszeretett, hogy egy életen át tartó hobbija is lett. Egészen 88 éves koráig művelte a szőlőt. Ma is aktív, háztáji traktorával rendszeresen munkálkodik, mert vallja, hogy szükség van a rendszeres mozgásra az egészséghez. Mások tisztelete és a mozgás segít egy jobb életminőséget élni, így még a munkateher is könnyebben viselhető, jegyezte meg.

Kelemen Tamás polgármester és dr. Benedek Karolina jegyző Pacsa Város Önkormányzata, valamint Magyarország miniszterelnöke által megküldött emléklappal kívánt jó egészséget és derűt az ünnepeltnek.