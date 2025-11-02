november 2., vasárnap

A megdicsőült és a szenvedő egyház

1 órája

Lássunk tisztán! Mi a különbség Mindenszentek ünnepe s a halottak napja között?

Címkék#Kiss László#Mindenszentek#Halottak napja#megdicsőült#Hévíz

Kiss László hévízi esperes-plébános szerint „sajnos, a Mindenszenteket és a halottak napját a mai kor embere átmossa, egymásba fedi”, pedig a különbség évszázadok óta egyértelmű. A Mindenszentek ünnepe azoké, akik már a megdicsőült egyház tagjai.

Péter B. Árpád

Ők azok, akik már elérték életük végső célját, és az örök üdvösségbe kerültek. Az egyházi kalendáriumban minden naphoz kapcsolódnak szentek, ám sokan vannak olyanok, akiknek nincs külön ünnepe – nos: a Mindenszentek az övék.

Mindenszentek
Immár 18 éve közösen imádkoznak a hévíziek elhunyt szeretteikért Mindenszentek és halottak napja előtt. Korábbi képünkön Kiss László esperes-plébános, Tóth Tamás akkori káplán és az Ardens Ignis kórus 
Fotó: Péter B. Árpád

Mindenszentek: az igazak és  a szentek ünnepe

– A keresztényüldözések utáni időkben a keleti egyházban már megemlékeztek a mártírokról, akik életüket adták Krisztusért, a hitükért – folytatta Kiss László. – Később a nyugati egyház is átvette ezt az ünnepet, amikor a bizánci császár a Pantheont – amelyet eredetileg a pogány istenek tiszteletére emeltek – átadta Bonifác pápának, aki összegyűjtette a katakombákból a mártírok csontjait, s ott helyeztette el azokat, az épületet pedig 609-ben felszentelte a Boldogságos Szűz Mária és minden mártír tiszteletére; a neve pedig Santa Maria Rotonda lett.

Később ezt az ünnepet kiterjesztették „minden igazakra, vagyis minden szentekre”. Ennek időpontja kezdetben még májusban volt, de III. Gergely pápa a 800-as évek közepén áttette november elsejére.

Duccio di Buoninsegna: Trónoló Madonna angyalokkal és szentekkel (1306 és 1311 között)

A halottak napja a szenvedő egyház tagjaié

Kiss László arról is beszélt: a halottak napja az elhunyt hozzátartozóinkra való emlékezést szolgálja, „mivel keresztény tanításunk szerint a tisztítóhely a szenvedő egyház helyszíne, vagyis azoké, akik emberi gyarlósággal távoztak el a földi létből, vagy nem volt meg a tökéletes bánatuk haláluk pillanatában”.

Az ő lelkük a tisztítóhelyre kerül, halottak napján rájuk emlékezünk, értük imádkozunk s gyújtunk gyertyát azért, hogy a Jóisten kegyelméből mielőbb a mennyei dicsőségébe jussanak, tette hozzá az esperes-plébános, kiemelve: esténként, a nagyharang után megszólal a kisharang, vagyis a lélekharang, amely szintén az elhunyt hozzátartozóinkra emlékeztet bennünket.

Halottak napján szeretteinkre, vagyis a szenvedő egyház tagjaira emlékezünk
Fotó: Pezzetta Umberto

Kiterjesztették az egész egyházra

E nap kialakulása Szent Odiló clunyi bencés apáthoz kötődik, aki 998-tól ekkor a meghalt szerzetesekre emlékezett közösségével. Később, a XI. századtól az egyház egészére kiterjesztették s megtartották ezt az alkalmat.

 

