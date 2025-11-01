A fény az alagút végén... – Ma is gyertyák világították meg a temetőket (galéria)

A hagyományok szerint a gyertyaláng a keresztény kultúrkörben az örök élet, az örök világosság szimbóluma. Mindenszentek után, november 2-án azokért a halottakért imádkoznak a katolikusok, akik a tisztítótűzben, azaz a purgatóriumban vannak, s még nem nyerték el az örök üdvösséget. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi. Vannak, akik nem hitből gyújtanak mécsest, csupán az ünnepkör szokását tartják meg így. Mások úgy vélik, ez az a fény, ami utat mutathat egy másik világba, s elkíséri a távozókat a túlvilágra.