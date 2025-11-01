Együtt a mellrák elleni harcban – A megelőzésében rendkívül fontos az önvizsgálat (videó)

A WHO statisztikái alapján több mint 500 ezer nő hal meg évente ebben a betegségekben, pedig azokban az országokban, ahol a mellrák korai felismerése érdekében a szűrés, valamint az alapvető kezelés rendelkezésre áll és széles körben hozzáférhető, az ötéves túlélés meghaladja a 80 százalékot, írta az AVON Magyarország közleményében.

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, a súlyos kimenetelű betegség megelőzésének fontosságára azonban mindennap fel kell hívni a figyelmet.

Mellrák: figyelemfelhívás mellett törődés

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, amely világszerte a megelőzésre, a szűrés fontosságára és a támogatás lehetőségeire hívja fel a figyelmet. A mellrák sok család életét érinti, és nemcsak azok számára nehézségekkel teli időszak, akik közvetlenül szembesülnek a betegséggel, hanem a hozzátartozóknak is. Az AVON Magyarország összefoglalót készített arról, miként támogathatjuk mindazokat, akik nap mint nap megküzdenek ezzel a betegséggel. A mellrákkal való harc nemcsak testi, hanem lelki megpróbáltatást is jelent. Ilyenkor kiemelten fontos, hogy az érintettek ne érezzék egyedül magukat, tudják, hogy számíthatnak a környezetükre.

Aki nem érintett, az is tud segíteni a betegség elleni küzdelemben

Számos alapítvány és szervezet hívja fel a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára, miközben több márka is kínál olyan termékeket, amelyek megvásárlásával támogatni lehet a mellrák elleni küzdelmet. Az AVON kiemelt hangsúlyt fektet erre, kórházaknak pénzadományt nyújt, együttműködik az Emlőrák Gyógyításáért Alapítvánnyal és figyelemfelhívó kampányokat szervez. Mindezeket vásárlói és tanácsadói közösségének támogatásával tudja megvalósítani, hiszen a katalógusban szereplő adománygyűjtő termékek teljes hasznát, illetve minden eladott terméke után 1 forintot a mellrák elleni küzdelemre és a kapcsolati erőszak elleni harcra fordítja.

Rendszeres emlővizsgálat

A rendszeres emlővizsgálat kulcsszerepet játszik a mellrák korai felismerésében, ami növeli a sikeres kezelés és a túlélés esélyét. Az otthoni önvizsgálat helyes lépéseit bemutató kisfilm az AVON Magyarország YouTube csatornáján érhető el.