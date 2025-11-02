GYSEV
Megint feladta az egyik vonat, nem tudott elindulni Zalaegerszegről
Motorvonat meghibásodás miatt a Zalaegerszeg állomásról ma 14 óra 20 perckor induló 39016 számú, valamint a Rédics állomásról 16 óra 27 perckor induló 39023 sz. személyvonat helyett teljes viszonylaton vonatpótló autóbusz közlekedik, közölte a GYSEV a hivatalos weboldalán. Nemrég arról is írtunk, hétfőtől gyorsabb utat ígér a MÁV Budapest és Zalaegerszeg között.
Budapest és Zalaegerszeg között gyorsabb utat ígér a MÁV, már a jövő héttől
