Budapest és Zalaegerszeg között gyorsabb utat ígér a MÁV, már a jövő héttől

Az utasok visszajelzései alapján hétfőtől menetrendi fejlesztések lépnek életbe a veszprémi fővonal autóbuszos pótlási rendjében, állt a MÁV november 2-án kiadott közleményében. A módosítások a zalaegerszegi közlekedést is érintik.

November 3-ától, hétfőtől így alakul a közlekedés:

A szombathelyi Bakony InterCityk gyorsjáratú, átemelő pótlóbuszai a Székesfehérvár–Devecser viszonylat helyett rövidebb útvonalon, csak Veszprém és Devecser között közlekednek.

A Göcsej InterCityk és sebesvonatok pótlóbusza továbbra is az eddig megszokott menetrend szerint közlekedik.

A Budapest–Székesfehérvár–Zalaegerszeg között utazóknak újfajta, gyorsabb eljutási lehetőséggel készül a MÁV-csoport: első körben pénteken és vasárnap délután a Balaton InterCity vonatokhoz csatlakozva Balatonszentgyörgy és Zalaegerszeg között gyorsjáratú MÁV-buszok szállítják az utasokat.

A menetrend itt található.

A MÁV arról is írt, hogy miért húzódik a rövid vasúti szakasz felújítása. "A vasútvonal a GYSEV üzemeltetésében van, a pálya helyreállításhoz ugyanakkor külső, vállalkozói kapacitások bevonása is szükséges, amihez közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ezt a MÁV-csoport bonyolítja le.

Az eljárás folyamatban van, ugyanakkor annak előrehaladását lassíthatja, hogy az egyik pályázó a Közbeszerzési Döntőbizottságnál megtámadta eljárást, így a vonalszakasz várhatóan később készülhet el, mint ahogy az a pályaműködtető GYSEV Zrt. és a MÁV-csoport eredeti terveiben szerepelt.

Abban nincs változás, hogy a nyertes vállalkozónak a szerződéskötést követően közel 4 hónapja lesz a pálya forgalomba helyezésére. A vasúti személyforgalom újraindulása – a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogi vitát is figyelembe véve – 2026 első felében várható" - állt a közleményben.