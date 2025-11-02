november 2., vasárnap

Pályázat

32 perce

Százmillió forint a tét! Vetélkedőn szerezhetjük meg

Címkék#ifjúsági főváros#Zalaegerszeg#pályázat#dunaszerdahely

Zalaegerszeg legyen Magyarország Ifjúsági Fővárosa! Ezt szeretné a város önkormányzata, amely egyik testvérvárosával közösen nyújtott be pályázatot a címre.

Zaol.hu

Zalaegerszeg – közösen szlovákiai, felvidéki testvérvárosával, Dunaszerdahellyel  – pályázott arra, hogy jövőre viselhesse a Magyarország Ifjúsági Fővárosa címet, írta a közösségi oldalán Balaicz Zoltán polgármester. Televíziós vetélkedő fog dönteni arról, hogy elnyerik-e a megtisztelő titulust. Nagy pénzhez lehet hozzájutni: a győztes várospár 100-100 millió forintot nyer. A vetélkedő elődöntőinek sorsolása már követhető a Kulturális és Innovációs Minisztérium Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/kulturalisesinnovaciosminiszterium

Szurkoljunk együtt Zalaegerszegnek és Dunaszerdahelynek! - írta a polgármester.

 

