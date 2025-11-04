november 4., kedd

Károly névnap

13°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kell a voks!

1 órája

Melyek a legszebb nevű települések a Kárpát-medencében? – Ezekre a zalai falvakra szavazzunk a döntőbe jutásért!

Címkék#falvak#lista#szavazat

Az e-nyelv.hu az egész Kárpát-medencére hirdette meg a szavazást. A legszebb magyar településnevek versengésében öt kategóriát állított fel, és 8 zalai falu a délnyugati települések listájában szerepel. Ezek közül Magyarföld a 14. helyen áll jelenleg. Az élmezőny nagyon elhúzott a zalai falvaktól, de még semmi sem késő!

Antal Lívia

Van még idő cselekedni, ugyanis 2026. március 31-ig lehet szavazni, a zalai falvak tekintetében az e-nyelv.hu ezen oldalán. A legszebb magyar településnevekre nyelvészek kulturális szakemberekkel együtt tettek ajánlást öt régióban, melyeken belül egyszerre öt településnévre lehet szavazni. Bármelyik régióban bármelyik névre szavazhatunk.

A legszebb magyar településnevek versengésében nyolc zalai falu szerepel. Fordítsunk a szavazás állásán, voksoljunk rájuk!
A legszebb magyar településnevek versengésében nyolc zalai falu szerepel. Fordítsunk a szavazás állásán, voksoljunk rájuk! Képünkön a 14. helyen álló Magyarföld fatemploma. 
Forrás: Gogogo.hu

Magyar településnevek: a legszebbekre lehet még ajánlást tenni 

Egyének és szervezetek írásban ajánlást tehetnek a listából kimaradt településnevekre is az [email protected] email-címre, a szakemberek ezekből is válogatni fognak a döntőben. Az eredményhirdetést 2026 áprilisában tartják a magyar nyelv hetén. A legszebb nevű településeken nyelvi-kulturális programokat rendeznek majd.

Erre a nyolc zalai településre lehet szavazni

A 32 délnyugati település közül 8 zalai. 2026. március 31-ig tehát ezekre a zalai falvakra lehet szavazni:

  • Cserszegtomaj, 
  • Garabonc, 
  • Magyarföld, 
  • Mikekarácsonyfa, 
  • Oltárc, 
  • Vindornyaszőlős, 
  • Zalaboldogfa,  
  • Zebecke. 

A Baranya vármegyei Lánycsók és Kacsóta 30 ezer feletti szavazattal magabiztosan vezeti a listát. Sajnos, a 14. helyen álló, fatemplom fesztiváljáról híres zalai Magyarföldnek ezzel szemben csak 184 szavazata van, november 4-én, cikkünk írása napján. 

Fordítsunk a szavazás állásán, voksoljunk a zalai falvakra!

Szavazzunk és segítsük a zalai falvakat abban, hogy 2016-hoz hasonló szép eredményt érjenek el az e-nyelv.hu versenyén is. Akkor az Origo hirdetett egy hasonló országos szavazást, szubjektív összeállításában 30 településre vonatkozóan. Közülük Fűzvölgy, Kozmadombja, Mikekarácsonyfa, Misefa, Oltárc, Szentkozmadombja és Vasboldogasszony volt zalai. A tíz legszebb nevű település mezőnyébe közülük Fűzvölgyet és Szentkozmadombját juttatták be az online-szavazók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu