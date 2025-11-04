Melyek a legszebb nevű települések a Kárpát-medencében? – Ezekre a zalai falvakra szavazzunk a döntőbe jutásért!

Van még idő cselekedni, ugyanis 2026. március 31-ig lehet szavazni, a zalai falvak tekintetében az e-nyelv.hu ezen oldalán. A legszebb magyar településnevekre nyelvészek kulturális szakemberekkel együtt tettek ajánlást öt régióban, melyeken belül egyszerre öt településnévre lehet szavazni. Bármelyik régióban bármelyik névre szavazhatunk.

A legszebb magyar településnevek versengésében nyolc zalai falu szerepel. Fordítsunk a szavazás állásán, voksoljunk rájuk! Képünkön a 14. helyen álló Magyarföld fatemploma.

Forrás: Gogogo.hu

Magyar településnevek: a legszebbekre lehet még ajánlást tenni

Egyének és szervezetek írásban ajánlást tehetnek a listából kimaradt településnevekre is az [email protected] email-címre, a szakemberek ezekből is válogatni fognak a döntőben. Az eredményhirdetést 2026 áprilisában tartják a magyar nyelv hetén. A legszebb nevű településeken nyelvi-kulturális programokat rendeznek majd.

Erre a nyolc zalai településre lehet szavazni

A 32 délnyugati település közül 8 zalai. 2026. március 31-ig tehát ezekre a zalai falvakra lehet szavazni:

Cserszegtomaj,

Garabonc,

Magyarföld,

Mikekarácsonyfa,

Oltárc,

Vindornyaszőlős,

Zalaboldogfa,

Zebecke.

A Baranya vármegyei Lánycsók és Kacsóta 30 ezer feletti szavazattal magabiztosan vezeti a listát. Sajnos, a 14. helyen álló, fatemplom fesztiváljáról híres zalai Magyarföldnek ezzel szemben csak 184 szavazata van, november 4-én, cikkünk írása napján.

Fordítsunk a szavazás állásán, voksoljunk a zalai falvakra!

Szavazzunk és segítsük a zalai falvakat abban, hogy 2016-hoz hasonló szép eredményt érjenek el az e-nyelv.hu versenyén is. Akkor az Origo hirdetett egy hasonló országos szavazást, szubjektív összeállításában 30 településre vonatkozóan. Közülük Fűzvölgy, Kozmadombja, Mikekarácsonyfa, Misefa, Oltárc, Szentkozmadombja és Vasboldogasszony volt zalai. A tíz legszebb nevű település mezőnyébe közülük Fűzvölgyet és Szentkozmadombját juttatták be az online-szavazók.