Megemlékezés
1 órája
Ma látogatható a Festeticsek nyughelye – Keszthely nekik (is) köszönheti a jövőt!
A keszthelyi Szent Miklós temetőben álló Festetics-mauzóleum Festetics (II.) Tasziló herceg megbízásából pont száz éve, 1925-ben készült el, Groffits Gábor tervei alapján. Az emlékhely ma 10 és 18 óra között látogatható.
Mary Victoria Hamilton volt az első, akit a Festetics-családtagok közül eltemettek ide, s a mauzóleumban nyugszik II. Tasziló herceg, illetve fiuk, Festetics III. György és felesége, Maria Haugwitz is, emlékeztet a Hello Keszthely közösségi oldal. A mauzóleum felújítása 2015-ben fejeződött be, az avatóünnepségen IV. Festetics György is beszédet mondott, s a családja is részt vett. A megemlékezés mécsesei az emlékhely előtt helyezhetők el.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre