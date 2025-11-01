Ma látogatható a Festeticsek nyughelye – Keszthely nekik (is) köszönheti a jövőt!

Mary Victoria Hamilton volt az első, akit a Festetics-családtagok közül eltemettek ide, s a mauzóleumban nyugszik II. Tasziló herceg, illetve fiuk, Festetics III. György és felesége, Maria Haugwitz is, emlékeztet a Hello Keszthely közösségi oldal. A mauzóleum felújítása 2015-ben fejeződött be, az avatóünnepségen IV. Festetics György is beszédet mondott, s a családja is részt vett. A megemlékezés mécsesei az emlékhely előtt helyezhetők el.

Forrás: Hello Keszthely