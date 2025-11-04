november 4., kedd

A megemlékezés idejére

1 órája

Lezárják ma délután ezt a forgalmas utat a zalai városban, figyeljenek az autósok!

Címkék#Zalaegerszeg#megemlékezés#útlezárás

November 4-én a nemzeti gyásznapon tartandó városi megemlékezés miatt útlezárás lesz Zalaegerszeg belvárosában.

Zaol.hu
Lezárják ma délután ezt a forgalmas utat a zalai városban, figyeljenek az autósok!

Piros vonallal jelöltük az útlezárással érintett Botfy és Ady utcai szakaszt, illetve fehér nyíllal a Táncsics utcáról a kanyarodási lehetőséget

Forrás: Google Earth

Az önkormányzat tájékoztatása szerint ma 16.45-től a megemlékezés miatt lezárják az Ady utca ’56-os emlékmű előtti szakaszát és a Botfy utcát. Ebben az időszakban a Táncsics utcából csak balra lehet kanyarodni. Az útlezárás feloldására fokozatosan, a rendezvényt követően, várhatóan 17.45-kor kerül sor - jelezte az önkormányzat, kérve a közlekedők megértését.

A november 4-ei zalaegerszegi megemlékezésről itt írtunk részletesebben:

 

 

