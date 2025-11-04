Lezárják ma délután ezt a forgalmas utat a zalai városban, figyeljenek az autósok!

Az önkormányzat tájékoztatása szerint ma 16.45-től a megemlékezés miatt lezárják az Ady utca ’56-os emlékmű előtti szakaszát és a Botfy utcát. Ebben az időszakban a Táncsics utcából csak balra lehet kanyarodni. Az útlezárás feloldására fokozatosan, a rendezvényt követően, várhatóan 17.45-kor kerül sor - jelezte az önkormányzat, kérve a közlekedők megértését.

