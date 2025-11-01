november 1., szombat

Megemlékezés

1 órája

Lerótták tiszteletüket a város halottjai előtt

Címkék#Lenti#Honismereti Egyesület#Horváth László#megemlékezések

A Templom téren, az I. világháborús emlékműnél tartottak halottak napi megemlékezést Lentiben.

Korosa Titanilla
Lerótták tiszteletüket a város halottjai előtt

Lenti önkormányzata halottak napi megemlékezésén Horváth László (j) mondott emlékező beszédet

Forrás: ZH

Lenti önkormányzata és a Honismereti Egyesület közös, halottak napi megemlékezésén beszédet mondott Horváth László, a város polgármestere. 

Lenti Horváth László
Lentiszombathelyen zárult a megemlékezés 
Forrás:  ZH

Lenti önkormányzatának halottak napi megemlékezése

Az önkormányzat, a megjelent civil szervezetek, magánszemélyek az emlékmű talapzatán helyezték el a koszorúkat, mécseseket. A megemlékezés a hagyományoknak megfelelően a Kortárs Közparkban folytatódott, ahol a megjelentek a II. világháborús emlékműnél, a leventék emlékkövénél, a GULAG emlékműnél, majd az egykori zajdai laktanyából áthelyezett szoborcsoportnál koszorúzással, gyertyagyújtással rótták le kegyeletüket. A megemlékezés Lentiszombathelyen a II. világháborúban elesett katonák sírjánál zárult.

 

